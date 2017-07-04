习近平要特朗普妥处涉台问题

境外媒体称，据中国国家媒体报道，习近平主席7月3日在电话中告诉特朗普总统，中方希望美方切实按照“一个中国”原则妥善处理涉台问题。
据路透社7月3日报道，根据中国国家电视台对两位领导人通话的报道，习近平对特朗普说，两国关系受到“一些消极因素”的影响，中方已向美方表明了立场。
报道说，两人还谈及“朝鲜半岛和平稳定”，不过没有详细说明。
另据法新社7月3日报道，中国国家媒体说，习近平主席7月3日告诉特朗普总统，两国关系“受到一些消极因素的影响”。此前美国采取了一系列激怒北京的行动。
据中国中央电视台报道，习近平在与特朗普通电话时表示，自两人在海湖庄园会晤以来，中美关系“取得重要成果”。
但媒体也援引习近平的话说，两国关系“受到一些消极因素的影响”。
报道称，在特朗普批准美国向台湾出售价值约14亿美元的武器数天后，习近平说，希望美方切实按照“一个中国”原则“妥善处理”涉台问题。
白宫早些时候说，特朗普和习近平讨论了使朝鲜非核化及改善美中贸易关系的努力，但美方的声明没有提到台湾。
自特朗普与习近平4月份会晤以来，两国关系变得更热络，但华盛顿最近几天采取的一系列行动激怒了北京。
一位美国官员告诉法新社记者，最近一个使中国愤怒的举动发生在7月2日，当时美国海军“斯特西姆”号驱逐舰航行到距离西沙群岛的中建岛不足12海里的水域。
台湾“中央社”7月3日报道，中国国家主席习近平与美国总统特朗普7月3日通电话。大陆官媒报道，习近平表示，很重视特朗普重申美国政府坚持奉行“一个中国”政策，希望美方切实按照“一个中国”原则和中美三个联合公报妥善处理涉台问题。
中国大陆中央电视台新闻中心官方微博中午报道，习近平3日上午应约同美国总统特朗普通电话。
习近平说：“中美双方应该按照我们在海湖庄园达成的共识，牢牢把握中美关系发展大方向，坚持相互尊重、互惠互利的原则，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系取得更多实实在在的进展。”
据报道，特朗普表示，中美关系前景广阔，两国拥有广泛共同利益，可以相得益彰。他重申美国政府继续坚持“一个中国”政策，“这一立场没有变化”。
报道说，双方就中美关系和二十国集团（G20）领导人峰会交换了意见。双方还谈及朝鲜半岛和平稳定等问题，并同意在德国汉堡会晤，就共同关心的问题继续交换意见。
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