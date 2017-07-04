中国军力赶上美国？美国会关注中国5类“超级武器”进展

美国“侦察勇士”网站7月2日发表题为《美国国会就提交有关中国武器报告征求专家建议——中国军力是否已赶上美国？》的报道称，美中经济与安全评估委员会正在征求专家建议，以准备一份有关目前中国研发先进武器的公开报告。
征求意见书要求对中国具体的武器系统及正在进行的技术咨询领域进行公开的开源评估。一些优先考虑的具体领域包括：
1.可操控的再入飞行器，其中包括高超音速滑翔飞行器和超音速燃烧冲压发动机飞行器；
2.定向能武器，其中包括高能射频武器、高能激光和粒子束武器，其功能范围涵盖干扰卫星和摧毁目标等；
3.电磁轨道炮；
4.除空间电子对抗技术外，直接上升式、共轨及其他反卫星武器；
5.无人驾驶的人工智能武器。
征求意见书还强调了提交详细阐述中国先进武器对美国影响的报告的必要性。这包括评估美国潜在的反制措施以及需要重点发展的领域。
该项目的目的似乎很明确，旨在帮助议员和政策领导人更好地了解中国军事现代化及武器研发的加快发展轨迹。就在美国担心中国在研发下一代武器的很多领域取得进步的大背景之下，美国国会拟提交这份报告。除此之外，在大量实例中，有不少例子涉及中国测试高超音速武器的报道，研发这一武器可能彻底改变对美国航母及其他水上战舰所受威胁的考量。
据称，中国已多次展开高超音速武器测试。美国空军首席科学家杰弗里·扎卡里亚斯对记者说，美国确实在谋求加快高超音速武器的研发计划，至少在一定程度上，超过中国的进度或与其并驾齐驱。扎卡里亚斯解释说，美国的策略是“分步骤的”，这包括按计划展开高超音速推进器、高超音速武器、高超音速无人机，以及最终的可回收式高超音速无人机或飞行器的研发工作。他称，美国计划在本世纪20年代中期获得高超音速武器、本世纪30年代研发出高超音速无人机——本世纪40年代推出可回收式高超音速无人机。
此外，大量被曝光的中国反卫星武器测试已引起国际社会的关注，并促使五角大楼和美国空军加快制定卫星保护战略，比如增强传感器的灵敏度、强化网络指挥与控制、加大冗余以便在遭受袭击时提高生存力。
中国的无人机计划、网络攻击和本土航母建造，是促使美国国会有意提交此类报告的几大因素之一。
美中经济与安全评估委员会近年来发布的多份报告称，中国加快研发新型驱逐舰、两栖作战舰、隐形战机及远程武器，使其应对美国威胁和大规模扩张全球远征军事行动的能力迅速增强。
2016年该委员会发表报告称，“未来中国航母很可能与美国航母一样，采用平甲板，使用蒸汽或电磁弹射器，这可使中国海军配备携带大量弹药的重型战机，以执行对海对地打击任务”。美国国防部称，中国可能在未来15年建造多艘航母。最终，中国可能为海军再建造5艘航母——航母总数将达到6艘。
该委员会还引证了中国正在研发的其他作战平台和武器系统，称其很可能改变美国航母和水上舰船如何在该地区执行任务的战略考量。
分析人士、五角大楼官员和国会评估报告称，由于中国加快升级战机、导弹、空空武器、运输机及隐形战机，美国空军的空中力量对中方在技术上的优势也在迅速缩小。
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