台湾“茶叶蛋”教授要到大陆演讲，网友：用茶叶蛋付讲课费

据台媒3日报道，曾宣称“大陆人吃不起茶叶蛋”的台湾教授高志斌，日前被爆料7月6日将到大陆发表演讲。台湾艺人黄安3日在微博上透露此消息，并欢迎高志斌到大陆四处走走。在2011年的一个电视节目中，高志斌称，普通大陆老百姓连茶叶蛋都吃不起。
黄安3日在微博上说，“继台北市长柯文哲这两天被上海的进步吓死之后，曾经嘲笑大陆人民吃不起茶叶蛋的高志斌又要来大陆了”，将于6日在苏州市工业园发表演讲。
数年前，在岛内一个谈论大陆的节目上，台湾教授高志斌提到“大陆人吃不起茶叶蛋”，引起大陆网友强烈不满。此事成为大陆民众嘲讽台湾人不了解大陆的经典案例。而高志斌日前被爆料本月6日将到大陆发表演讲。
黄安讽刺说，演讲题目该不会是“大陆人终于吃得起茶叶蛋”了吧？黄安提到，高志斌曾解释说他指的是河南三线城市。黄安以自己刚从河南回来的经验说，“那儿绝对不缺茶叶、不缺蛋。买蛋还可以支付宝、微信支付，这玩意儿高教授您不懂吧？可以去请教柯文哲，他也是这两天才被吓到的”。
有大陆网友调侃称，可以用茶叶蛋支付讲课费。
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