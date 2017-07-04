日本农业人口持续减少 民间尝试建立机器人农业

日媒称，日本农业正率先面临人口减少和老龄化问题。主要从事农业的人口如今已减少至159万人，平均年龄约为67岁。在2000年，主要从事农业的人口为240万人，平均年龄约为62岁。照此下去，农业人口会减少殆尽。不需要人手的农业已经近在眼前。
日本《东京新闻》7月3日报道，井关农机公司在茨城县的试验场公布了“机器人拖拉机”的信息。该公司负责人表示：“机器人拖拉机可以与人乘坐操作的拖拉机同时进行作业，效率是后者的1.5倍。”
利用卫星测定位置信息，可以确保拖拉机移动误差范围在10厘米内。拖拉机可以搭载各种农机，实现多种用途。
井关农机负责人表示：“北海道等农业大规模经营地区或率先引进机器人农机。去年我们在福岛县进行了公开试验。在灾区，重回家园务农的人较少，因此当地对机器人农机表现出很大的期待。”
不仅是拖拉机，机器人版的联合收割机和插秧机等也正在开发阶段。利用无人机播种和洒农药也已付诸实践。目前正在开发的是可以通过深层学习掌握农作物知识、能够根据作物成熟情况进行收割的“智能农具”。
农林水产省创立了“实现智能农业研究会”，探索未来农业模式。该省负责人表示：“无人拖拉机是取得进展的领域之一。精密把握位置的准天顶卫星系统也在升级，基础设施逐渐完备。我们还将探讨制定确保安全的指导方针。”
该省负责人介绍说：“开发难度较大的是除草机器人和采摘水果收获蔬菜的收割机器人。这些还处于开发阶段。”
机器人农业的目标在何方呢？农林水产省负责人表示：“追求大规模也好，追求高品质也好，主要目标是通过缩短劳动时间让务农人员有精力考虑经营战略。一直以来，农民大部分时间都耗在耕种上，无暇考虑经营战略。”
随着人口减少，农业模式也将发生很大变化。更准确地说，形势迫使人们不得不对农业的生产模式作出调整。
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