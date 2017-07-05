中美欧日韩联手统一5G全球标准

围绕下一代超高速无线通信“5G”，日本和美国、欧洲、中国、韩国将统一通信标准。计划到2020年左右在频率等标准方面达成一致，在全球市场上普及通用的设备和服务。5G是物联网“IoT”的核心技术。各国将联手打造企业在全球市场上平等竞争的环境，推动设备与技术的引入。
5G的通信速度比当前手机所使用通信技术高出10～100倍，可传送高清视频等大容量数据。即使同时连接多台设备，速度也不会下降。在日本国内，NTT DoCoMo、KDDI、软银这三大移动通信运营商正在致力于5G的商业化运营。
各国将统一频带和其他服务的防干扰手段。目前，日本计划在5G中使用利用人造卫星通信业务的3个频段，为了让各国和地区使用该频带、统一详细参数将进行磋商。通过民营企业会议在2019年确定技术性国际标准，再由联合国国际电信联盟（ITU）以2020年为目标制定制度。
如果技术标准在全世界得到统一，使用5G的新兴商业模式将更容易确立。例如，冰箱通过内置传感器找出储备不足的食材向用户手机推送提醒的服务将可以在全球同时展开。基于大数据分析的广告推广服务在通信标准统一之后，可节约获取数据的开发成本。
日本、美国、欧洲、中国、韩国均是物联网的重要市场。这些国家的重点企业也在开拓新兴经济体市场。
中国此前一直在研究自主标准。在4G技术之前都是由欧美主导指定的标准，5G标准将吸收中国共同讨论。中国的目标是通过在5G时代使用世界通用技术而非独自技术，推动在物联网领域对全球市场的开拓。随着中国企业加入到竞争中来，围绕5G所进行的设备与服务的竞争将更加激烈。
如果技术标准在全世界得到统一，移动设备和基站就无需针对不同地区分别替换成不同的部件，从而降低生产成本。相互兼容的设备价格降低，对于用户来说也有很大好处。
在日本，总务省将在国际性会议的基础上向厂商公布5G设备的技术标准。按照7月内出台的进度表，将在2018年夏季决定频带，并在当年之内最终决定引入5G的移动运营商。由入围的运营商制定手机基站的开设计划。
在引入4G时各国就已经加强协作，而面对同时接入等需要更高技术的5G，统一标准将具有更重要的意义。日本希望2020年举办东京奥运会时在城市地区开通相关服务。（新闻来源：日经新闻网）
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