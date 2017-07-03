中国“爆买”工业机器人趋势为日本提供商机

据《日本经济新闻》网站6月21日刊登题为《中国“爆买”工业机器人的日本商机》的报道称，中国的工业机器人需求正在快速增加，原因在于生产现场的人手不足和自动化需求高涨，日本企业正抓紧通过增产进行应对，在记者对当地“爆买”工业机器人的情况进行采访的过程中，可以看出正迎来人口结构变化这一“拐点的中国”的现状逐渐浮出水面。
报道称，在距离上海3个半小时车程的浙江港口城市宁波，家电零部件企业新露在冲压加工工序导入了川崎重工业制造的机器人，将每条生产线的工人数量由10人减到了1人。
“人工费最近3年涨了一倍。机器人引进后能保修10年”，新露董事长石国良说，据说政府提供补贴，附近的企业全都在引进机器人。新露原本面向国内制造海绵，而现在将客户范围扩大到了美国企业等，2016年的销售额为3000万美元，并通过引进机器人提高了品质，订单正以年间20％的速度增长。
据《日本经济新闻》报道，除了人工费上涨外，中国的劳动力人口也从2012年开始减少，省力化需求高涨也在推动机器人需求的迅速增长。
报道称，在中国工业机器人市场占一半以上份额的日本和欧洲企业都认为，“如今正是投资时机”（川崎重工），展开攻势。川崎重工将把2016年度生产4000台的主力苏州工厂的产量提高至2017年度的7000台，增长约8成。此外，不二越公司将在2018年之前在中国启用新工厂，把产能增加至现在的约3倍，即每月1000台。
报道称，在中国，智能手机和汽车的销售出现放缓趋势，有观点担心秋季以后机床销售减速。另一方面，各企业一致认为，工业机器人将保持强劲需求。
据国际机器人联合会（IFR）统计显示，中国2015年工业机器人销量达到6.7万台，占到世界市场的约3成。此外还预测称，中国市场2016～2019年将年均增长20％，到2019年占世界市场的4成。不二越的执行董事原英明干劲十足地表示，“农业等在日本难以想象的需求正在形成”。
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