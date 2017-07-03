中国6月制造业PMI创年内次高：显示经济保持稳步增长势头

外媒称，6月30日公布的一项官方统计结果显示，中国6月份制造业活动加速，表明这个全球第二大经济体在经历了开局良好的第一季度后，保持着稳步增长的势头。
据路透社6月30日报道称，6月份的制造业采购经理人指数（PMI）为51.7，高于上月的51.2，也高于50这一用来区分增长与收缩的临界点。
这一数字也高于路透社在调查了一些分析人士后所预测的51。
这一统计结果印证了一个广泛共识，即中国经济并未大幅放缓，而是以适中的速度稳步增长，表明中国有望实现今年6.5%的经济增长目标——在今年秋天即将迎来意义重大的领导层换届之际，这对中国国家领导人来说是一个鼓舞人心的消息。
6月份的生产指数上升至54.4，比5月份高出1个百分点。新订单指数也从上月的52.3增至53.1；新出口订单指数达到52，比上月增长1.3个百分点，表明外部需求在增加。
不过，大多数中国问题观察家认为，随着当局设法降低重工业中多个行业居高不下的债务水平、遏制金融风险并收紧货币政策，中国经济可能会继续降温。
中国国家统计局另一项官方数据还显示，6月份非制造业商务活动指数也上升至54.9，为今年3月以来的最高水平。
另据美国《华尔街日报》网站6月30日报道，中国国家统计局和中国物流与采购联合会6月30日联合发布的数据显示，6月份官方制造业PMI为51.7，高于前值和预期，同时创出年内的次高水平。
这已是这一指数连续11个月位于临界点之上，连续9个月保持在51以上，显示出制造业步伐有所加快。
5月这一指数为51.2，持平于4月；3月为51.8，创2012年4月以来的新高。接受《华尔街日报》调查的11位经济学家给出的预期中值显示，6月份中国官方制造业PMI可能为51.1。
此外，国家统计局还公布，2017年上半年制造业PMI均值为51.5，高于去年同期1.7个百分点。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，本月制造业运行有四个特点。
首先，供需增速加快，市场环境逐步改善。生产指数和新订单指数分别为54.4和53.1，环比均上升。黑色金属冶炼及压延加工业进一步好转。
其次，国内外需求回暖，进出口继续回稳向好。新出口订单指数和进口指数分别为52和51.2，均连续八个月位于临界点及以上，且为年内高点。
同时，产业结构优化升级，供给质量提升。装备制造业和高技术制造业PMI分别进一步走高至53和53.6。医药制造业、电气机械器材制造业、通用设备制造业景气度较高。
最后，企业采购意愿增强，价格指数有所回升。出厂价格指数连续三个月回落后止跌回升，本月为49.1，比上月回升1.5个百分点。
不过，赵庆河认为，尽管PMI整体回升，但一些传统行业生产经营还存在一定困难。
调查显示，石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、非金属矿物制品业等行业PMI连续位于临界点以下，下行压力依然存在。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost