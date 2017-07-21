英计划将退休年龄延至68岁

就在政府宣布将退休年龄延长至68岁的计划后，数以百万计的劳动者将不得不多工作一年。原来的计划是到2044年，国家养老金年龄由目前的67岁提高一年。但是，就业与养老金大臣戴维•高克表示，这个节约现金的举措将从2037年起开始实施，比此前的计划提前了7年。
养老金问题专家说，600多万人将受到这一变化的影响。所有47岁或47岁以下的人都要多工作12个月才能申请国家养老金。影子就业与养老金大臣黛比•亚伯拉罕斯称这个决定是“紧缩政策的延续”。相比工党制定的计划，她说“ 3400万人”要工作更长的时间。
这一调整将会在两年内生效，将影响1970年4月6曰至1978年4月5曰期间出生的所有人。根据现行法律，他们原本将在67岁退休，但现在则要多工作一年。1970年4月5日或之前出生的人则不必调整领取国家养老金的年龄。1978年4月6日以后出生的人也不会有变化，因为他们的国家养老金年龄已经上升到68岁。
就业与养老金部表示，新的时间表在2046/47年之前据说可节省740亿英镑，其目的是“根据预期寿命持续增长的势头，保持世代之间的公平”。
高克先生是在今天午餐时分在致下议院的一份声明中披露新的变化。他说：“随着预期寿命的持续上升和国家养老金人数的增加，我们需要确保有一个公平、可持续的制度，反映现代生活的情况，为后代提供保护。”
“结合我们的养老金改革，即帮助更多的人给私人养老金存钱并将养老金领取者的贫困人数减少到接近创纪录的低点，这些变化将给人们一种确定感，在退休前未雨绸缪。”
针对这种说法，亚伯拉罕斯说：“我们不能允许这个政府强迫人们工作更长时间，为失败的紧缩政策买单。”“这就是为什么工党将国家养老金年龄定在66岁的原因。我们的观点是保证许多人而不是少数人能够安全和健康地退休。”延长退休年龄的计划所依据的是3月份一项审查报告，建议将退休年龄延长。
就业与养者金部引用审查报告的计算结果，发现根据原来的时间表，到2036/37年，国家养老金的年度支出将增加，相当于今天的200亿英镑。全球人寿保险公司退休金部主管史蒂文•卡梅伦表示，消息宣布的时机“很有讽刺意味，因为前几天的统计数据显示，预期寿命的增幅可能正在逐渐放缓”。
和谐工会总书记戴夫•普伦蒂斯批评这些计划是针对低工资者的“自私举动”。他说：“这对公共部门的劳动者来说是另一记痛击，因为他们的退休也与国家养老金有关。”
“这个举措不是基于人们寿命更长。让国民保健署和地方政府中的许多低薪劳动者要么等待更长时间去领取养老金，要么提前退休但减少养老金。这种做法是自私的。”
目前的国家养老金年龄为女性63岁、男性65岁，女性的退休年龄将持续提高，到2018年所有劳动者统一65岁退休。从2019年起，国家养老金年龄将提高，到2020年达到66岁，2026年至2028年达到67岁。
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