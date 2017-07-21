第二轮脱欧谈判分歧严重 法要求英付清对欧盟千亿欠款

在第二轮英国脱欧谈判在此间结束后，欧盟英国脱欧事务首席谈判代表周四要求英国对其脱欧账单和公民权利等关键问题作出更明确解释。
米歇尔•巴尼耶说，在本周与英国脱欧事务大臣戴维•戴维斯的谈判中，出现了一些“根本性”分歧。巴尼耶在与戴维斯举行联合记者会时说：“我们要求对金融安排、公民权利和爱尔兰问题进行澄清。”
戴维斯说，谈判“艰巨却具有建设性”，但“还有很多要谈”。他还说：“解决问题需要双方展现灵活性。”巴尼耶警告称，对于英国脱离欧盟后欧盟最高法院是否仍对生活在英国的300万欧盟公民的权利具有管辖权这一问题，欧盟与英国存在“根本性分歧”。
【路透社巴黎7月19曰电】法国经济部长布鲁诺•勒梅尔表示，英国必须付清对欧盟的欠款，这是进行脱欧谈判的先决条件，没有商量余地。
他在法国议会回答议员提问时说：“我想汫的是(英国前首相)撒切尔夫人说过的一句话：‘我们的钱要拿回来。’具体数额可以讨论，但英国必须支付其亏欠的欧盟预算，这是(脱欧)谈判开始之际的先决条件，没有商量余地。”勒梅尔认为这笔款项很可能高达1000亿欧元。
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