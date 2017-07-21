美称朝鲜两周内或再射洲际导弹

美国有线电视新闻网（CNN）7月19日报道，朝鲜似乎正准备在未来两周内再次试射洲际或中程弹道导弹。
该报道引用两名美国政府官员的话说，有相关迹象出现在最新的情报中。据CNN报道，这两名官员说，卫星图像也表明朝鲜可能正在对零部件和导弹控制设备进行发射前的测试。
朝鲜上一次发射导弹是本月4日，那是它第一次试射或许能够打击美国本土的洲际弹道导弹。
【美国有线电视新闻网网站7月19日报道】据CNN得到的美国情报显示，朝鲜正为新一次洲际弹道导弹或中程导弹测试做准备。
熟悉最新情报的两名政府官员证实朝鲜有进行测试准备的迹象，或许在两周内进行下一次试射。
报道称，与此同时，官员说朝鲜正在继续研制能从潜艇发射的导弹的零部件，但美国的情报评估称这一项目仍处于早期阶段。
在有关朝鲜第二次洲际弹道导弹测试的最新情报出现之际，美国参谋长联席会议副主席保罗·塞尔瓦警告称，朝鲜掩盖其导弹发射的欺骗技术变得更高明了。
塞尔瓦7月18日对参议院军事委员会说：“我对我们情报界监控朝鲜导弹测试的能力充满信心，但对监控这些导弹系统部署的能力没有信心。金正恩及其部队非常善于伪装、隐蔽和欺骗。”
塞尔瓦作出了迄今最为强烈的公开暗示，即美国相信朝鲜目前的洲际弹道导弹仍有局限性，他说平壤尚未展示出“精确袭击美国的能力或取得成功的足够信心”。
塞尔瓦说，朝鲜远程导弹的导航和控制系统仍需改进，然后它才能真正打击美国本土目标。
【日本广播协会网站7月20日报道】美国政府人士19日接受日本广播协会采访时透露，美方察觉到这几天在朝鲜平壤的郊外出现了人员行动及机械移动等迹象，或许与弹道导弹发射试验有关。
据该美方政府人士透露，朝方的上述人员行动及机械移动等都与朝鲜本月4日发射的其所宣称的洲际弹道导弹的事前准备非常相似。
不过，其他政府官员也表示朝鲜几乎每天都有诸多举动可被解释为发射弹道导弹之前的迹象，但是现阶段尚难判断朝方实际上是否会进行发射。
报道称，围绕朝鲜的洲际弹道导弹问题，美国参谋长联席会议副主席塞尔瓦称，朝方的导弹已具备射程可达美国的能力，但其导弹的精准度尚未受到实际验证。
不过，朝鲜在不断进行导弹试射，看来洲际弹道导弹技术今后将得到进一步发展，美军将对朝方的再次试射加强警戒。
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