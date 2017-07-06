美联储官员对何时“缩表”存在分歧

华盛顿7月5日电，美国联邦储备委员会5日公布的6月份货币政策例会纪要显示，美联储官员对于何时启动缩减资产负债表(“缩表”)计划尚未达成一致。
会议纪要显示，一些美联储官员倾向于在未来几个月内开启“缩表”，理由是美联储最近几个月的政策沟通已让市场为此做好准备；但其他一些官员建议将“缩表”启动时间推迟到今年晚些时候，以便美联储有更多时间来评估美国经济和通胀前景。
美联储于6月14日宣布了今年以来的第二次加息，同时公布了“缩表”计划细节。美联储主席耶伦表示，如果美国经济增长符合预期，美联储可能会“相对较快”执行“缩表”计划。
据悉，目前美联储资产负债表规模高达约4.5万亿美元，其中包括约2.5万亿美元美国国债和约1.8万亿美元抵押贷款支持证券。
根据美联储6月份发布的加息预测，美联储今年内还将加息一次，但对于下次加息和启动“缩表”的先后次序，目前尚不明确。不少美联储官员和市场人士预计美联储将于9月率先启动“缩表”，12月再进行加息。
费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克近期接受媒体采访时表示，美国经济复苏已足够稳健，适合启动“缩表”计划。他建议未来几个月美联储暂停加息，开始“缩表”并观察市场反应。
但哈克同时指出，如果美国通胀进一步下滑或者经济数据变得糟糕，美联储可能会推迟实施“缩表”计划。此外，美国国会能否及时通过法案提高联邦政府债务上限也是美联储决策时需要考虑的因素。(新华社)
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