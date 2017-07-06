甄珍揭刘家昌真面目 撰千字文为儿子平反

以下是甄珍帖子全文
我和刘家昌结婚七年后生下子千，因为刘家昌豪赌，我担心家里的经济问题而提出离婚，他立刻答应，就在子千一岁时，我们离婚了。
为了给子千一个完整的家，以及顾到大人的面子，这三十年来，我和子千始终过着息事宁人、忍辱负重的日子，但是我对不起子千，因为他受到严重的伤害，所以今天我必须说明几件重要的事。
子千的成长过程， 因为刘家昌外务多，很少在家，多数时间是我们母子相依为命。子千念音乐学校，二十三岁时回台和华纳唱片签约三年，出了第一张专辑「Mr．Why」，外界反应不错，刘家昌听了也对我赞美子千。
没想到，刘家昌突然要主导子千的音乐发展，当时刘家昌和华纳唱片正合作演唱会，他到华纳公司要求华纳和子千解约，不然他就要对外公布华纳和他的演唱会「账目不清」，华纳被冤枉，但害怕惹事只好提出解约，子千也只能无奈的签字。这些都是外界不知道的内幕。
后来子千到日本做音乐，刘家昌一定要子千回台录制「念你」专辑，子千不愿意，拜托爸爸让他做自己的音乐，最后为了不让我为难，子千只好勉强答应，于是出了这张让他被外界嘲笑的专辑「念你」。
「念你」宣传时，媒体问他为何唱古早风格的歌，还拍那样阳春的MV，子千有口难言，只能猛说他爱他的父亲，不然就是装傻，非常痛苦。却也因为这样的表现，被外界冠上「靠爸」、「鸭嗓」的称呼，其实子千有能力做自己的音乐，歌声也不是那个风格，从小也很独立。
之后，刘家昌还要继续操控子千，子千不答应，刘家昌就大怒，威胁子千：「你不听我的，我就对外说你在家打爹骂娘！我会用尽各种方法，把你的路子全给断掉！」最后子千只好离家出走，刘家昌就再没有回过这个家，不过还是不断的向我要钱。
2012年，刘家昌承诺我再给他一笔钱，他就不再要钱，也不再和我们往来，所以我给了钱，这件事有朋友和书面可以证明，可是，才给他钱，他就到香港诉请离婚，这时我才不得不公开我和他早就离婚的事实，财产问题也就不存在了。香港开庭时，他的律师只好说刘家昌可能忘记离婚的事，法官判他败诉。
本来以为事情到此为止，刘家昌去年做了网络节目「刘家昌开口」，里面骂我也就算了，却怪子千不理他，让他很伤心种种，这是恶人先告状，说的都不是事实，却让许多网友认为子千不孝顺，让子千百口莫辩。
我没有办法，只好以公司名义写了一封很客气的信给刘家昌，请他把节目中使用的影片和歌曲拿掉，因为那些是我出钱做的，版权是我公司所有。
接着五月二十二日，刘家昌就在他的脸书上痛骂子千「畜生」，「我是怕人以为你死了，所以在网络上播了我的歌有你﹍你丢尽刘家的脸，过了五年，我报仇了，时候差不多了，该找你们算账了」。非常伤害子千形象。
这篇文章，让我知道我不能再容忍了，古人说「虎毒不食子」，刘家昌却是这么残忍的伤害儿子，子千受的委屈和伤害还不够吗？我再不还子千清白，我怎么对得起子千？
子千原本热爱音乐，但刘家昌断了他所有音乐的路，让他现在看到吉他都反感，刘家昌还对外骂子千忘恩负义、过河拆桥。后来子千在演戏上有了兴趣和心得，刘家昌又嘲笑他好好的偶像不做，演戏像小丑，极尽打击侮辱子千。
其实，子千的心态很健康，从来没想过要当偶像，只想做个有实力的表演者。
我今天说出实话，希望还给子千一个迟来的公道， 过去是我无能，处处怕刘家昌。也请刘家昌不要再残害儿子，如果继续毁谤伤害、威胁恐吓子千，我不会再沉默，一定控告刘家昌。
最后还是希望刘家昌放过我和子千，让我们平静地过日子，让子千做他该做的事，也恳请社会大众原谅我多年来没有办法把家务事说清楚，非常抱歉。
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