印度军力如何？印媒解析印陆海空三军及核导弹部队战力

《印度快报》网站7月16日发表题为《印度的军事实力如何？》的报道称，印度的军事实力每年都在增长。印度在北部和西部战线继续受到来自中国和巴基斯坦的威胁，在国内又受到武装分子、毛派和恐怖主义组织的威胁。目前，印度正在为最不利的形势做准备，正在进行大规模军事现代化升级和改革。印度一直在快速发展新的军事技术，购买必要的装备，生产武器、飞机、海军舰艇等，使印度的军队成为一支有能力对付这些威胁的强大力量。印度的核武器和弹道导弹计划也引起了印度对手的担忧。此外，国防装备采购和使用的步伐在加快。这表明印度对这些威胁保持警惕，希望尽可能地提升和壮大部队。
印度似乎在对其军事实力和核战力进行现代化改造的过程中时刻关注着中国。印度对外宣布的政策是保持核威慑，不首先动用核武器。不过，军事现代化规划——特别是弹道导弹计划——表明，印度决心要把整个中国纳入到其打击范围中。那么，印度目前的军事实力如何呢？我们来看看：
据“全球火力”网，印度军队共有约421万现役和预备役人员。由于飞机、人员、直升机等资源分散在不同军种，我们分别来看看空军力量、陆军力量和海军力量。我们还要看看印度的核战力。
空军实力
在爆发战争和冲突时，空军力量对于侦察、监视、营救和特种作战等任务来说至关重要。印度军队拥有攻击机、战斗机、轰炸机、侦察机、运输机、攻击直升机和制空战斗机等，总共拥有2102架飞机。一些飞机可以执行多种任务，如“阵风”战斗机就是一种多用途战斗机。
海军实力
印度海军是世界第五大海军。它的舰队中包括战术潜艇、核动力潜艇、常规动力潜艇、航空母舰、驱逐舰、护卫舰、两栖战舰等，总舰只295艘。海军在1971年印度对巴基斯坦的战争中获胜发挥了关键作用，也对保卫印度及其在印度洋、阿拉伯海、孟加拉湾、南中国海等地区的利益起到了重要作用。
印度海军是世界上最大规模的海军力量之一，在保卫印度边境方面发挥着关键作用。海军正在对外采购以及本土制造各种舰艇，扩充它的舰队。
陆军实力
印度陆军可以说是印度武装部队的支柱。在大多数艰苦的形势下，步兵保卫着印度的边界，应对印度所面临的安全威胁，印度军队已成为世界上最全面的部队之一。陆军士兵分在13个军团的35个师里，总兵力约120万。根据“全球火力”网，从人员数量上说，印度陆军是世界第三大陆军。
核导弹战力
据军备控制协会的数据，印度储备有130枚核弹头。2017年7月该协会的数据显示，印度储备的核武器规模为世界第七。印度有各种发射系统来搭载核弹头，例如从地面、军舰甚至潜艇发射的导弹。
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