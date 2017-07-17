全球控烟未影响烟草业盈利 中国行动或扭转行业命运

港媒称，最近的一项研究显示，虽然总体消费量下降，但有迹象表明，全球烟草巨头在去年取得了“更强劲的成绩”之后，有望重现昔日繁荣景象。
据香港《南华早报》网站7月10日报道，英国OC&C战略咨询公司对全球排名前50位的烟草企业的调查发现，积极的行业整合和为提高盈利而进行的坚持不懈的努力，提高了这些企业的盈利能力。
因此，全球为控烟和减少烟草销售而付出的行动——从禁止广告到强制在香烟包装上印制黑肺图片——并不足以影响菲利普·莫里斯公司和英美烟草公司这样的大企业的业务。
“发达市场的烟草价格在过去12个月里迅速上涨，”OC&C战略咨询公司合伙人威尔·海勒说：“通过提价和不断地削减成本，这些企业的盈利能力有所提高。”
该行业每年向全球10亿烟民销售5.6万亿支香烟。
报道称，每年有600万人因吸烟引发的癌症或其他疾病死亡，全世界每年因吸烟带来的医疗支出和生产力丧失，价值超过1万亿美元。
面对日益严重的危害，各国政府对烟草消费进行了更加严格的控制。在英国，香烟的包装是标准化的，必须印有关于吸烟危害的生动警示，日本则把香烟的税率提高了10%；今年早些时候，上海开始在公共场所实施禁烟，但跨国烟草巨头丝毫不受影响。
菲利普·莫里斯公司今年的股价已上涨29%。以生产骆驼牌香烟闻名的雷诺美国公司，2016财年调整后的净利润增长了31.6%，该公司今年的股价涨幅达到15%。2016年，在美国购买一包烟草的价格约为6.42美元，比2001年上涨了72%。
海勒说，烟草的“致瘾性”决定了烟草公司可以轻易涨价，而不必担心消费者流失。然而，业内人士预计，面对人口老龄化和劳动力减少的局面，中国政府采取的加税和禁烟等一系列控烟措施，可能扭转该行业的命运。
中国人口占全世界的20%，但香烟的消费量占全世界的45%。像饮酒一样，吸烟在中国男性中十分普遍。但2015年成为一个转折点，根据欧睿信息咨询公司的一份报告，随着健康意识的提高和控烟行动的加强，这一年，中国的香烟销售量减少了2%，这是香烟销量在20年里首次下降。
该公司预测，中国市场在2020年之前还将继续下滑。该公司烟草行业负责人沙恩·麦克吉尔说：“除了中国市场以外，全球香烟销售看上去更繁荣，而不是更萧条，这可能是二三十年来第一次出现这种情况。”
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