中国制定人工智能发展规划

北京将公布在中国科技公司投入资源与西方对手比拼以在该领域获得控制权之际，中国最高科技官员表示，北京已经制定了全国性路线图，指导该国到2030年前的人工智能发展。
中国科技部部校万钢周四表示，人工智能发展规划已经制定完成，并将于近日向公众公布。万钢表示，这个规划将重点推进四项工作：加强人工智能能力建设；加快人工智能的成果向应用转化；强化政策储备，注重风险防范；加强国际合作，实现人工智能全球发展的统筹协调。
内地媒体报道了万钢在天津举行的首届世界智能大会开幕式上的讲话。万钢没有透露北京将投入多少资金开发人工智能。万钢表示，即将公布的蓝图将包括中国在“加快人工智能人才聚集及人才储备”以及“鼓励国外人工智能企业在国内建立研究开发中心”方面的计划。
中国国内正兴起人工智能领域的投资和研发活动浪潮，大大小小的企业都希望进入这个领域。美国在该领域拥有领先优势，但是中国很多人工智能倡导者认力，中国有很大机会最终取代其西方对手并成为全球领导者。百度公司董事长兼首席执行官李彦宏表示，中国拥有很多优势，如数据、市场和人才。
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