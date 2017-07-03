美菲军舰在菲海域联合巡逻

美国和菲律宾军舰1日在菲律宾南部海域进行了联合巡逻。当前，对该地区穆斯林武装和海盗的担忧正日益加剧。美国大使馆发表的一份声明说，美国“科罗纳多”号濒海战斗舰和菲律宾“拉蒙•阿尔卡拉斯”号巡逻舰，在菲南部频发海盗袭击商船事件的苏禄海进行了巡逻。
该声明说，美国海军指挥官唐•加布里埃尔森少将表示：“这些巡逻加强了地区和平与稳定。同菲律宾海军共同进行的海上行动表明了我们捍卫联盟以及吓阻海盗和其他邪法行为的决心。”主要盘踞于菲律宾最南端的伊斯兰组织“阿布沙耶夫”反政府武装，近几个月来在苏禄海多次从商船上劫持人质，有时还处决未支付赎金的人质。该组织有几个分支已经向“伊斯兰国”组织效忠。
据信，“阿布沙耶夫”还在5月与其他伊斯兰武装分子一起占领了菲南部城市乌拉维，目前仍在与政府军作战。战事已造成400多人死亡。一年前就职的菲律宾总统杜特尔特此前表示，他正在摆脱菲律宾的主要军事盟友美国，转向中国和俄罗斯。去年，马尼拉表示，它将不再参加在南海举行的美菲联合海上巡逻。此举被许多人视为对中国的让步。
【美国《华尔街曰报》网站7月1曰报道】美菲两国海军1曰在菲律宾南部举行了海上联合巡逻，此时菲律宾政府军正在南部与伊斯兰武装分子作战。美国驻菲大使馆说，在苏禄海举行的巡逻是应菲政府的邀请进行的，目的是打击该地区的海盗和其他犯罪行为。
在菲南部穆斯林聚居的棉兰老岛爆发了政府军与伊斯兰武装之间的战斗。菲律宾说，目前在马拉维市劫持人质的约100客武装分子即将被击败，但当局担心外国武装分子可能通过苏禄海一带薄弱的南部边境入境参加战斗。美国是菲律宾的长期盟友，但一年前就任菲总统的杜特尔特把重心从美国转向中国的迹象，使人们对美菲联盟的状态提出了质疑。此前，美国在该地区进行了长达13年的打击穆斯林极端分子的行动。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost