中国严防青少年沉迷电子游戏 腾讯市值蒸发150亿美元

英媒称，腾讯开始对孩子们玩其旗下王牌游戏的时间进行限制，导致这家中国科技集团的市值4日蒸发超过了150亿美元。
据英国《金融时报》网站7月4日报道，分析师们说，《王者荣耀》是手机游戏的收入冠军，今年一季度为腾讯贡献了近60亿元人民币的收入，据说每天有5000多万人玩这款游戏。
报道称，腾讯对孩子玩游戏的时间作出限制是因为有关部门和公众批评说，这款热门游戏太容易让人上瘾——使得投资者担心这家公司进入北京的审查范围。
不久前，广州一名17岁的男孩在连续玩了40多个小时的游戏后脑梗发作。6月底，媒体报道说，杭州一名13岁的学生因玩《王者荣耀》被父亲教训后从4楼跳下，摔断双腿。
腾讯表示，12周岁以下（含12周岁）未成年人每天限玩一小时，并计划在后续陆续上线晚上9点以后禁止登录功能，12周岁以上未成年人每天限玩2小时。
《王者荣耀》开发团队有关负责人表示，如果青少年缺乏足够的自制力、不合理分配游戏时间，也将影响他们的学习和生活。
腾讯社交媒体官方账号发文说，新规定是有史以来“最严格的防沉迷措施”。
腾讯之所以出台这些限制措施是因为，投资者怀疑，人民网发出一系列引人注目的评论文章指责这家公司缺乏社会责任，是否表明这家互联网集团引起了政府的不悦、是否有可能遭到北京的直接干预。
文化部今年5月实施新规定，要求网络游戏运营企业“限定”未成年用户游戏时间。根据中国一家移动数据公司的统计，在《王者荣耀》游戏的玩家中，年龄不足24岁的超过一半，不足19岁的占到四分之一。
香港一家投资公司的首席投资官戴维·赖（音）说：“腾讯一向有积极主动配合的企业文化。”
为了管制未成年人玩游戏，去年10月国家互联网信息办公室发布了关于《未成年人网络保护条例（草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。草案规定，网络信息服务提供者应当要求网络游戏用户提供真实身份信息进行注册，有效识别未成年人用户。草案还规定，禁止未成年人在每日的0：00至8：00期间使用网络游戏服务。
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