比特币成日韩热门投资选项 中国正加强监管

西媒称，崛起于“暗网”的比特币已成为中国、日本和韩国的热门投资选项和支付方式，尽管近来的“勒索病毒”攻击事件令这种虚拟货币的形象受损。
埃菲社7月3日报道，正是来自这三个国家的影响将比特币的价格不断推高，以至于在6月份触及3000美元的高点。而在今年1月，比特币才刚刚突破1000美元关口。这一局面促使各国当局和大企业纷纷提高对这种独立于各国央行和政府的虚拟货币的关注度。
全球比特币市场的市值已经达到420亿美元。英国加密货币交易公司的数据显示，在比特币市场中，日元交易占据第一位，占比约为37%。其后依次为美元（32%）、人民币（14%）和韩元（9%）交易。
甚至连最近发生的几轮“勒索病毒”攻击，也没有影响比特币的升值和交易。在这些攻击中，黑客利用“勒索病毒”对世界各地的电脑实施“虚拟绑架”，然后向用户索要一定数量的比特币作为赎金。黑客利用的正是比特币交易的匿名性和隐蔽性。
日本比特币交易所Coincheck的负责人川端辉（音）对埃菲社记者说，“勒索病毒”攻击“损害了整个互联网产业的利益，但并没有对虚拟货币的信誉构成直接威胁”。
英国加密货币交易公司的首席执行官查尔斯·海特表示，索要比特币赎金的网络攻击引起了全球各国政府的广泛关注，促使人们更加重视对虚拟货币交易的监管。
日本已于4月开始实施相关法律，承认比特币等虚拟货币为合法支付方式。日本监管机构还决定取消从交易所购买比特币的交易税。而在中国和韩国，比特币交易仍然处于无法可依的状态。
今年内，日本接受比特币的零售商家预计将达到30万家，其中包括家电零售商、旅馆、餐馆、酒吧、廉价航空公司、便利店以及一些公用事业。
此外，越来越多的日本人选择用比特币进行储蓄或作为养老金储备。他们认为比特币的升值速度大大快于其他可投资资产，其信誉也优于日本的公共机构。韩国的情况也与日本类似。
川端辉说：“我们的大多数客户将比特币用作投资载体。”Coincheck经手的比特币支付占日本全国比特币支付的90%。川端辉表示，未来将会有更多的人选择用比特币购买资产和服务。
今年1月，中国人民银行宣布对北京和上海的比特币交易平台进行调查，以查明可能存在的非法活动，如洗钱、保证金交易和向国外转移资金等。
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