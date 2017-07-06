戴姆勒也卷入“尾气门”丑闻，逾300万俩奔驰柴油车将被召回

法媒称，在德国涉嫌尾气排放作弊的戴姆勒集团18日宣布，将梅赛德斯-奔驰品牌柴油车在欧洲召回的范围扩大至逾300万辆。
据法国《快报》周刊网站7月18日报道，戴姆勒集团在一份公告中说：“为了有效改善更多车型的尾气排放问题，戴姆勒现在决定把自愿（召回）行动范围扩大，将包括300多万辆奔驰汽车。”此前戴姆勒已在德国对紧凑车型和实用车型进行过较小范围的召回，主要是更新软件以确保能够减少污染性尾气的排放。
戴姆勒将负担本次召回总计约2.2亿欧元的更新与维护成本。该车企指出，欧洲范围内的车辆召回将“在未来几周开始”，考虑到涉及车辆较多，召回措施可能会“持续较长一段时间”。
鉴于大众汽车于2015年9月爆发“尾气门”丑闻，德国当局在2016年春季开始对境内的16个汽车品牌进行尾气排放调查。涉事的五个德国品牌同意在欧洲召回60万辆汽车，其中戴姆勒计划召回的数量约为28万辆。但这些车辆的尾气排放违规与大众的作弊不属于同类性质。
不仅局限于德国品牌，众多汽车制造商多年来一直在利用欧盟规范的一个漏洞，在某些条件下刻意压低污染性尾气的排放。就是在这种情况下有了上次的60万辆车被召回。然而在今年5月，戴姆勒受到了德国司法部门一项特别调查。
特别调查的结果目前尚不得而知，但上周许多德国媒体都证实拿到了一份调查文件，表明戴姆勒有两款柴油发动机涉嫌尾气排放作弊，可能涉及上百万辆汽车。
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