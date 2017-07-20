IBM新型主机可给所有数据加密

美媒称，公司通常分为两类：被黑客攻击过的，以及还不知道被攻击过的。
据美国《华盛顿邮报》网站7月17日报道，对于计算机巨头国际商用机器公司（IBM）来说，两者它都不想要。该公司17日说，它已经取得了安全技术上的突破，将使从银行、零售商到旅行社的所有公司都能大规模地加密客户数据——凭借它的新主机，把绝大部分（假如不是全部）数字信息变成窃贼们看不懂的无用数据。
IBM主机业务总经理罗斯·毛里在接受采访时说：“上一代主机的加密性能非常好而且速度很快，但不能批量加密。”
IBM公司称通用加密将是解决黑客泛滥这一问题的办法。
IBM高管说，关键就是要更新驱动主机服务器的计算机芯片，服务器存储着公司或机构信息，并且在全球范围内每天要处理海量的交易，包括ATM机取款、信用卡支付和航班预订等。
将可读信息变成加密天书的密码学在部分电子邮件提供商和存储服务中已得到普遍应用。但是，由于信息在从一个实体传递到另一个实体的时候需要巨大的计算能力来进行加密和解密，许多公司即使给信息加密也是有选择性的。Sophos杀毒软件公司去年12月发布的一份报告称，尽管有四分之三的机构会例行公事地给客户数据或账务信息加密，但更多的机构对于知识产权或人力资源记录都不会进行加密。该报告发现，有六成机构不会对员工创建的工作文档进行加密。
技术自由组织执行主任奥斯汀·卡森说，这些都给数字犯罪提供了机会。
他认为，通用加密或普遍加密有助于保证，即使黑客入侵了公司的电脑网络，也无法对得到的信息进行解密。
毛里说：“这是一个转折点。它意味着你可以开始给所有数据加密了。”
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