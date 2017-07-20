全球七成比特币产自中国 四川大山深处成主产地

外媒称，中国已成为全球最大的比特币矿场。丰富的能源、低廉的电力成本以及合适的技术，使这个亚洲巨人成为比特币“挖矿”活动的沃土。比特币交易机构的数据显示，全球约70%的比特币产自中国。
据西班牙《经济学家报》网站7月17日报道，中国四川省的大山深处成了这种虚拟货币的巨大“源泉”。四川省因此在世界比特币“挖矿”产业中获得了主角地位。美国中参馆网站报道称，在以农牧业为传统支柱产业的四川省，建有许多巨大的仓库式建筑，里面摆满了用以计算的矿机。作为一种虚拟数字货币，比特币需要通过特定程序进行大量复杂运算才能产生，这一过程被称为“挖矿”。
这些简陋库房的墙上都装有数以百计的工业风扇，以保证如此多的矿机能在适宜温度下24小时不间断地“挖矿”。在这种情况下，对电力的消耗自然就成了这些数字工厂的最大生产成本。
虽然比特币“挖矿”所需的技术和人才资本并非四川省的强项，但该省的制胜竞争优势就是对矿场最重要的廉价电力。
电力是比特币“挖矿”最重要的生产要素，电费约占矿场总成本的60%。用电成本往往能决定一个矿场能否赚钱。四川省境内河流上、大山间的水电站生产着全中国最廉价的电力。就是在这些偏远的大山深处，规模庞大的比特币矿场正在夜以继日地全速运转。
另一方面，煤炭依然是当今世界最廉价的能源之一。世界银行的数据显示，中国约72%的发电量来自燃煤电厂。而在美国，这一比例只有39%，在西班牙仅为16.5%。
于是，当冬天枯水期电价上涨时，这些“挖矿”公司会选择将矿机运往火电资源丰富的地区，如新疆、内蒙古等地，待来年丰水期再迁回四川。
报道称，就这样，中国出产了全球约70%的比特币，而排在第二位的印度只占总产量的4%。美国的比特币“挖矿”产量仅占全球的1%。比特币交易机构认为，目前这种比特币生产格局意味着潜在的风险：一旦中国出现变化或采取管控措施，必然会对国际比特币市场造成巨大冲击。
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