孔子学院引领巴西南部汉语热

15日，在巴西南里奥格兰德州联邦大学孔子学院里，老师和学生们正热烈讨论着，为即将在下个月开始的夏令营做准备。届时，孔院的学生们将前往中国学习中文，亲身感受中国社会和文化。
创办于2012年的南里奥格兰德州联邦大学孔子学院位于首府阿雷格里港，2014年开始同合作办学的中国传媒大学举办每年一次的夏令营活动。孔院办公室主任阿托斯·穆尼奥斯介绍，今年的夏令营活动将于8月3日启动，为期3周，将有28位孔院学生赴华。
穆尼奥斯说，学生们在中国除了学习汉语，还将参加各项文化活动，参观名胜古迹。“夏令营中会有不少文化体验课程，希望学生们能借此亲身感受中国文化的魅力，体会真实的中国社会。”
费利佩·加约托正在南里奥格兰德州联邦大学攻读国际关系学博士。起初选择学中文是想把中国作为专业研究的方向，几年下来，他对中文的兴趣与日俱增。
谈起去年的夏令营活动，加约托说，这是一段难忘的旅程。几周时间里，他和同学们参观故宫、天坛，并游览了颐和园、长城和平遥古城。他表示：“那是我第一次去中国，第一次看京剧，第一次品尝真正的中国饮食。中国的美食美景，热情好客的中国人都令我难忘。”
加约托说，在中国几周的学习体验对提高自己中文水平有很大帮助。学习中文两年的他已经取得汉语水平考试（HSK）四级证书，并申请到国家汉办的奖学金，即将前往中国传媒大学继续学习中文。
除了夏令营，孔子学院还在当地举办各类活动，推广中国语言和文化。据南里奥格兰德州联邦大学孔子学院介绍，在春节等中国传统节日，孔子学院组织师生走出课堂，向普通巴西民众展示中国文化。此外，孔院还与阿雷格里港和南里奥格兰德州政府文化部门合作，举行了一系列文化推介活动。
与此同时，巴西民众对学习中文和了解中国的兴趣日益增长。南里奥格兰德州联邦大学孔子学院成立之初约有70名学生，目前已经达到约250人，分属4个不同等级，还有6名中国教师和两名巴西助教。
孔子学院还开设一门正式的学分课程——中国语言、文化与艺术，讲授的内容从汉字的演变到中国的戏剧电影。这门课程的主讲教师顾铁军说：“目前它已成为每学期都开设的课程，报名听课的学生对中国文化表现出强烈的兴趣。”
顾铁军说，文化领域的交流是两国关系的重要组成部分。中国和巴西同属金砖国家，今年恰逢金砖国家领导人第九次会晤在中国厦门举行，这将是促进两国各领域交流的一个机遇。
顾铁军说：“在单纯教授汉语之外，孔子学院作为推广中国文化的平台，更需要进一步促进中巴两国，尤其是民间的文化交流，让越来越多的巴西民众了解中国，增强中国文化的影响力。”
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