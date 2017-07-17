中国开发太阳系计划令人称羡

中国公布2030年前的太阳系研究计划：打算到2020年探测火星，到2030年取回火星土壤；还将研究近地小行星，探测木星的卫星和天王星。
据《太空新闻》杂志消息显示，从6月份在北京举行的2017年全球航天探索大会传来了上述消息。
中国火星探测工程的一位专家强调，中国对太阳系最大行星——木星也很感兴趣。
现有资料显示，木星的直径是水星的近3倍，也是质量最大的太阳系行星。科学家推测，木星上也许有原始形态的生命体或者至少是生命体存在过的痕迹。木星探测任务包括分析其冰盖、地形地貌和构造，为今后的研究做准备。
中国的探月工程将继续推进。嫦娥五号探测器计划今年下半年将出征月球，幷带回一些月球土壤的样本。此后，中国还打算向月球至少发射3个探测器，其任务主要是月球南北极的探测和在月球表面进行各种实验。
谈到载人航天，中国的目标是发射自己的载人轨道空间站。2019年用长征五号运载火箭发射载人空间站核心舱。为这一目标，中国近期将开始培训10-12名航天员，其中至少有2名女性。同时，远非所有的航天员都是从飞行员中挑选，还需要一些科学家。
至于中国人登陆月球一事，计划时间不会早于2030年。为此应研制类似美国土星5号的重型运载火箭。预计这将是能载重140吨的长征9号运载火箭。在更遥远的未来，中国也许会建设月球基地，所需氧气拟从月球土壤中制取。
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