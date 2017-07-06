中国国有企业掀起新一轮超级合并

英媒称，中国准备在能源、重型装备制造、钢铁等行业的国企巨头之间实施新一轮强强联合。
据英国《金融时报》网站7月9日报道，在2013年年底获批的一份里程碑式的经济改革蓝图里，中国最高领导层承诺要提高国企效率，同时确保国企承担相应的社会责任。从那时起，由政府组织的合并活动成为国企改革的主要内容，而私有化、增加竞争等其他有助于提高效率的措施则进展较慢。
美国康奈尔大学博士生温迪·洛伊特尔特正在撰写一篇有关中国国企改革的论文。洛伊特尔特说：“正在进行的超级合并具有国内和国际双重目的。在国内，中国政府希望通过合并，使国企能够协调削减过剩产能，增强议价能力。在国外，其目标是增加国有巨头的市场份额，消除价格战，整合上下游产业。”
新华社上个月报道说，政府推动国企合并的重点是煤电、重型装备制造和钢铁领域。
煤炭企业神华集团据说正在和国电集团开展合并谈判，这是中国强化电力行业的举措之一。如果合并获批，新组建的集团将拥有超过2600亿美元资产。今年3月，中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司的上市子公司表示，这两家公司将实施合并，创建资产规模达800亿美元的新集团。
报道称，中国机械工业集团公司上个月获批收购纺织机械制造商中国恒天集团，并购后的资产规模达到520亿美元。中国机械工业集团有限公司早在2013年就合并了另一家中央直接管理的机械企业——中国第二重型机械集团公司。
报道称，宝钢集团与武钢集团去年合并，组建世界第二大钢铁企业。随后坊间又开始盛传钢铁行业的下一轮合并动作。有专家认为，宝钢与武钢合并的最终目标是以扩大后的宝钢为核心，组建“南方钢铁集团”，而首钢集团则与其他竞争对手合并组建“北方钢铁集团”。
中国企业研究院首席研究员李锦说：“部分合并主要是合并相似企业，产生规模效应，减少竞争。另一些合并旨在整合产业价值链的上下游。”
李锦还指出，近来部分并购案例意在帮助国企赢得以基础设施投资为重点的“一带一路”倡议。相关并购案包括2014年年底合并中国两大列车制造商和去年合并中国两大海运集团。
针对并购被视为国企改革唯一手段的说法，有支持政府政策的人士进行了反驳。
一位刚刚退休的国企高管对记者说：“并购最显眼，所以有人说中国只推进了并购。这是不对的。并购是基础。只有创建了你需要的集团公司，你才能继续推进其他改革。”
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