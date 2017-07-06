章莹颖家人确认“曾现身当地小镇的女孩”不是本人 章仍下落不明

此前，距离章莹颖学校所在地香槟市200公里的伊利诺伊州塞勒姆小镇当地，有多位目击者向赶赴塞勒姆小镇查找的章莹颖家人表示，曾“见过章莹颖在当地出现”，时间为6月16号。
7月11号早上，塞勒姆警方将一段摄于5月19号的视频出示给章莹颖家人，据悉，视频中的女孩与6月16号在小镇上现身的女孩确认为同一人。但经章莹颖家人辨认，视频中的女孩并不是章莹颖。章莹颖家人据此判断，6月16号现身塞勒姆小镇的女孩并非章莹颖。
此前，在距离章莹颖学校所在地香槟市200公里的伊利诺伊州塞勒姆小镇当地，有多位目击者称，曾“见过章莹颖在当地出现”，时间为6月16号。7月6日，章莹颖家人赶赴塞勒姆镇，查找章莹颖的下落。
他们在当地沿街走访了众多商家，有七个人分别证实了他们曾见过章莹颖。其中有人提供了非常明确的信息，认为章莹颖是在6月16日，也就是章莹颖失踪七天后出现在塞勒姆小镇，她背着在失踪当天所背的双肩包，在当地向商家兜售首饰。
不过，这条线索被美联邦调查局质疑，他们对该信息提供者的动机表示怀疑；他们表示会派探员去做进一步的调查。联邦调查局还对该消息的逻辑性及合理性提出质疑，认为章莹颖在失踪一个星期后出现在距离两个多小时车程的地方并兜售珠宝，却没有和任何家人联系，这在情理上完全解释不通。
章莹颖家人对联邦调查局的答复表示不满，他们敦促联邦调查局对此事进行跟踪调查。但在当地时间11日，章莹颖家人已经确认曾经出现在塞勒姆小镇的女孩不是章莹颖本人。
随着越来越多围绕章莹颖在美遭绑架案的事实浮出水面，关心章莹颖的人们也发出了越来越多的疑问。其中，最重要的一点是，既然嫌疑人克里斯滕森已经落网，为什么不能对他加以审问，获取章莹颖的下落呢？据有人在社交网站上所提供的信息，一位疑似章莹颖的留学生曾在其失踪一个星期后出现在美国伊利诺伊州塞勒姆小镇，这条线索可靠吗？负责为章莹颖家人提供法律咨询服务的芝加哥华人律师王志东对这些问题做出了回应——
律师：嫌犯不说章莹颖下落 在美国无人能强迫
目前，嫌疑人克里斯滕森已经落网，为什么不能对他加以审问，获取章莹颖的下落呢？律师王志东表示，在美国刑事案件的侦查当中，嫌犯有权利保持沉默，任何人没有这个能力强迫嫌犯提供口供，尤其是对他自己可能不利的口供，这是美国的司法体制。
嫌疑人拒不交代下落，为案件侦破增加困难，不说话不等于不能定罪，但是一定要有相关的人证物证。
律师：此案存在诸多不合情理之处 还需调查
王志东律师认为，在本案中，不合情理之处其实有很多，而这些仍需要进一步的证据才能解释。
比如联邦调查局在6月30日宣布，他们确信章莹颖已不在人世，但至今却拿不出有力的证据来支持他们的判断。王律师表示，在塞勒姆小镇上发生的事情究竟将对该案产生何种影响，在案件所有证据都呈现出来之前，做判断还为时尚早。对于小镇沿街商铺的录像，章莹颖家人要求联邦调查局做进一步调查。
此外，王志东表示，从嫌疑人的角度看，没有人想到他会是一个嫌疑犯——过去没有任何犯罪记录，在读博士生，做助教三个学期，三个学期都被评为是优秀助教，平常周围的人都认为这个人聪明友善，他居然涉嫌做了这样的事情，这都说明不合情理的地方还有很多。
联邦调查局称，他们认为这个人已经不在人世了，但是又一直拿不出证据来，这些也都是非常不合情理的事情。
章家人与FBI产生冲突？不同立场有不同考量
章莹颖家人找女心切，在已知范围内争取着每一个可能，而美联邦调查局却认为家人的擅自行动会对案件调查以及家人心理产生负面影响。这是不是意味着双方产生了冲突？王志东对此表示，这只是他们站在不同立场上的不同考量而已。对于章莹颖家人来说，找人，始终是第一位的，只要有任何希望，都要去寻找。
而美联邦调查局认为，章莹颖家人做这样的事情应该与其先协调，其实这里面并没有任何冲突。王志东说：“这个线索FBI以前也并没有认真去追寻过。我相信在今后的一两天，两三天，一定会有新的发展，这个案子会有新的发展。”
不管怎么样，仍然期待着章莹颖能够平安。
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