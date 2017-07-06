日本派军舰介入南海须慎重 或致冲突升级

日本《东京新闻》7月13日发表题为《日本海上自卫队加强干预南海》的文章称，日本海上自卫队近期派出最大的“出云”号直升机护卫舰等两艘舰船长期在南海航行，这种彰显存在感的行为，可能招致中国的反对，或被卷入纠纷。
文章称，日本海上自卫队加强了对距离日本较远的南海的干预程度。
在南海航行的“出云”号在国际上被划分为直升机航母一类。“出云”号于5月1日驶离横须贺基地，在参加于新加坡举行的各国海军舰船云集的国际海事检阅大会后，在南海和印度洋与美国、印度等国海军举行了联合演习。
这是海上自卫队第二年向南海派遣护卫舰。去年，海上自卫队派遣“伊势”号护卫舰在南海航行。这次派出的是“出云”号和“涟”号两艘舰船，自卫队员约为700人，是过去的两倍左右，航行时间也有所延长。这一行动虽然名义上宣称是友好亲善和训练，但真正目的则是所谓“提高在南海的影响力”（海上自卫队相关人士语）。
文章称，到存在对立的海域彰显影响力关注对方动向，以此为目的的海外活动并不是海上自卫队由来已久的活动。“出云”号又是世界上顶尖的大型舰船之一。在两国防卫当局没有为避免发生不测事态建立起完善的联络机制的背景下，轻微的冲突也有升级的风险。
庆应大学国际政治学教授细谷雄一表示：“如果（海上自卫队）进入岛屿周边海域，则可能招致中国的激烈反抗。海上自卫队很难执行与美军同样的任务，应该控制在现有水平。”
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