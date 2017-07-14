日媒称欧元升值背后有“中国影子”：面对美国 中德站到了一起

日媒称，源自欧洲的长期利率上升正在推动欧元升值。虽然主角是欧洲中央银行（ECB）行长德拉吉，但还存在背后的推动者。那就是德国总理默克尔。在贸易和货币问题上，为了避免与美国的正面冲突，正在倡导容忍欧元升值。而其背后隐约可见的是中国的影子。
据《日本经济新闻》网站7月13日报道，欧元的强势最近日趋突出。促进欧元升值的是6月27日德拉吉的发言。被解读为暗示退出货币的量化宽松，这使得欧元在主要货币中独自走强。但在1个多月之前的5月22日，默克尔就撒下了欧元升值的种子。
访问柏林一所学校的默克尔承认，“欧元过于弱势”，列举了推进货币宽松的“欧洲央行的政策”。作为欧元贬值的结果，表示“德国的产品相对变得廉价”，提出了正在导致德国的贸易顺差扩大这一认识。
德国总理默克尔针对汇率行情水平作出表态实属罕见。更何况还存在自德意志联邦银行时代起就重视央行独立性的国情，提及“欧洲央行的政策”等可以说史无前例。
报道称，默克尔明显意识到美国的不满。特朗普政权严厉批评了德国贸易顺差中的对美国顺差，并指出原因是欧元的贬值。默克尔采取向学生发表讲话的形式发出了信号，即德国早已知晓这一问题。
当然，即使打算推动欧元升值，在欧洲央行继续实施货币宽松的情况下，升值也难以变为现实。对欧洲央行来说，眼前的绊脚石正是德拉吉的老家意大利的银行的不良债权问题。
德国对于意大利当局的公共资金注入提出了严格条件，但已开始通过放宽条件来推动意大利的银行重组。你若有心，我亦有意。由于看到了平息金融动荡的头绪，德拉吉暗示将退出大规模货币宽松。结果，德国等国的长期利率上升，欧元不断升值。
默克尔容忍欧元升值，还为了避免欠美国的人情。在德国汉堡举行的二十国集团（G20）峰会上，在自己定位为最优先课题的应对全球气候变化问题和反对贸易保护主义方面，默克尔没有向特朗普做出让步。同时，在G20会议之前，默克尔也强调了称得上“中德轴心”的关系。
报道称，德国百分之百支持“一个中国”原则，将与中国推进“一带一路”倡议，将致力于世界与地区“重大争端问题的相互沟通与协调”。在中德首脑会谈后德国总理默克尔如此表示。
报道称，默克尔似乎是在向美国释放信号，即特朗普政权在贸易政策上偏向保护主义是美国的自由，但德国将与中国携起手来加以应对。
中国在汇率方面与德国相同。因此，人民币也与欧元保持一致步调，对美元汇率呈现升值态势。
报道称，在1985年的广场协议中也出现寻求通过主要推高日元和德国马克对美元汇率来消除美国的贸易逆差的情况。但当时的主角是美国和日德两国。而此次，面对发出抱怨的美国，似乎是中国和德国站到了一起。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost