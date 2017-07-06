特朗普让警察“不用太客气” 被批支持警员滥用暴力

“你们看到恶棍被送进囚车时，你们想要看到的是他们被粗暴地送上去。要我说，不用太客气。”周五晚上在纽约，特朗普对警察们讲了这样的话，好像在鼓励警察使用暴力。他在发表一个打击名为“ MS-13 ”犯罪团伙的讲话中给出了如上表述。
—些在场的人对特朗普的讲话报以掌声。但在社交网站上，很多网民很快就发表评论，指责总统是在鼓励警察实施暴力，而很多与警察行为不当有关的事件甚或是致死事件都饱受非议。一名网民援引了一份民调说，有54%的年轻黑人曾遭受过警察纠缠或成为其施暴的受害者，“而特朗普刚刚对警察说‘再’暴力点儿”。
“就是这种讲话让人们不喜欢警察。这种暴力行为对任何人都没有帮助，也解决不了任何问题。”一名推特用户评论道。另一名推特用户不无担忧地说，尽管司法部从未因一名警察滥用武力而判其接受刑罚，但是“你在庭审时经常能听到类似陈述”。
“被证明有罪前均属无辜，特朗普根本不懂这个，他希望将警察的权力扩展到法官、陪审团和刽子手的角色。”美国公民自由协会指出，“这个国家因特朗普所鼓励的行为受到了损害。”
作为对特朗普讲话的回应，国际警察局长协会起草了一份外交辞令风格的公告，但其意思似乎不赞同特朗普的观点。该组织在公告中说：“治安力量接受的训练是在直面所有个人时，不管他们是受害人还是嫌疑人，均应予以尊重并维护其尊严。这是警察执法和司法程序法律概念的主要基础。”
而致力于抵制种族不平等的法律辩护基金会则认为：“鼓励警察将民众安全以于危险境地，无疑将带来更大的危险。”据《华盛顿邮报》的一份详细统计，今年年初以来总计有574人被美国警察打死，而2016年一年有963人命丧警察之手。
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