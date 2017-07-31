比特币或因派系竞争"一分为二" 新虚拟货币即将诞生

美媒称，在过去两年里，旧金山的不同派系一直在为控制虚拟货币比特币及其全球计算机和支持网络而激烈竞争。
据美国《纽约时报》网站7月28日报道，现在，竞争各方中的一个主要阵营已经为脱离比特币并创造一个与之竞争的版本做好了准备。
一些大多来自亚洲的投资者和企业家已宣布一项计划，将在近日开始创建一种虚拟货币，并将其称为比特币现金（Bitcoin Cash）。
对比特币应该是什么，各界长期争吵不休。该计划将终结这一争吵，分离开各方，并导致出现两种使用比特币名称但相互竞争的虚拟货币。
住在东京的投资者罗杰·维尔对比特币现金表示初步支持，他说，“我确实认为分离出来是一件好事”，不同阵营之间的分歧可能已经太大了，以致它们不能再一起前进。
比特币现金可能很容易变成无关紧要的东西，目前仍不清楚外界对它的支持程度，但迈出这一步的具体计划，再次凸显了管理像比特币这样没有单一领导机构或所有权、分散的开源代码技术有多么困难。
研究比特币的美国电子前沿基金会的研究员约瑟夫·博诺说：“从长远来看，它将被迫发展出某种真正的政治结构来作出这些决定，但现在还没有走到那一步，所以结果是混乱的。”
围绕着虚拟货币，涌现出了一个分裂的圈子。有关比特币的分歧正属于其中一部分。
许多最初对比特币背后的独特技术感到兴奋的人，已经利用该技术所具有的公开、开源的特性，创造了他们自己的新虚拟货币系统，如以太坊、瑞波和莱特币。这些系统使用了与比特币不同的规则，其中一些强调更为快捷和复杂，另一些则更专注于匿名性和安全性。
一枚比特币的价格最近已接近3000美元，创下历史新高。其他几种虚拟货币的市值也分别增长至数十亿美元或更高。最近几个月，一大批公司通过创建和销售自己的新数字代币筹集到了资金。
虽然比特币现金尚未面世，但少数交易所已开始交易与比特币现金的预期价格相关的期货合约。25日，比特币现金的交易价在450美元左右，远低于比特币的2600美元。
当比特币现金面世后，现在的每名比特币持有者都能得到等量的比特币现金，但那之后，这两个系统将分道扬镳。
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