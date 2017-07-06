外国创业者赴杭州把握商机 希望效仿马云成功之路

英媒称，杭州距离上海仅一个小时高铁车程，它堪称中国最具创业精神的城市，最具全球影响力的中国企业之一阿里巴巴的总部就设在这里。它是浙江省首府，拥有充满活力的初创企业生态系统，这些年轻企业的创始人希望效仿阿里巴巴创始人马云的成功之路。
据英国《金融时报》网站7月5日报道，法拉菲尔科技有限公司就是这样一个有着远大抱负的初创企业。该公司为移动设备制作游戏，对大多数西方和中国受众来说是一个名不见经传的实体，但在中东地区取得了很大的成功。那是因为其黎巴嫩籍创始人兼首席执行官文斯·加西卜成立了一家中国公司，利用他所看到的机会为游戏爱好者提供高品质的阿拉伯语内容。
朱莉娅·措特是另一位在中国创业的年轻国际企业家，位于奥地利的珍得巧克力就是她们家族的企业，提供一系列非常规巧克力口味，如培根、粉红椰子和鱼味棉花糖、藏红花和开心果等，总共有超过400种巧克力产品。
2014年，珍得创始人约瑟夫的长女措特女士带领家族企业进驻中国，在上海建立了珍得巧克力剧院，让小时候没有吃过巧克力的中国客人品尝这种甜食并自创风味组合。
报道称，以加西卜和措特为代表的一批人数不多但值得关注的国际企业家在中国安了家。加西卜约十年前到上海中欧国际工商学院读MBA，措特则在中国度过高中时光并对这个国家产生深厚的感情。两个人都能讲一口流利的中文，利用其人脉和中国经济提供的优势创造价值。
对于满怀激情想接受商业教育的年轻人来说，他们的故事指明了一条相对而言不太正统但并非前所未有的道路。
报道对在中国成为国际企业家提出以下三条忠告。
首先，设法软着陆。中国会令人望而生畏，就连对外国人最为友好的上海也不例外。如果在一开始接受点指导，进入中国就会比较顺利。可以在像上海中欧国际工商学院这样面向全球的商学院学习，也可以参加针对外国人的暑期课程或者加入以跨国机会为重点的加速器。这段经历将提供对当地情况的直接了解。
第二，搭桥。即使是在中国度过了一段时间之后，大多数国际企业家都选择不单干。在有些情况下，共同族裔联系有助于确定一个良好的当地合作伙伴。措特与一个奥地利同胞经营的企业和来自上海的一个老同事建立了合作伙伴关系。在另外一些情况下，主要考虑因素是技术技能。加西卜与杭州的一个游戏开发团队紧密合作，这个团队后来成为其新成立企业的一部分。
第三，挑选有意义的机会。作为在中国的国际企业家，你必须要么能够充分利用本土优势如游戏技巧来开拓你所熟悉的市场，要么能够给那个市场带来独特的东西，比如非常规巧克力。
报道称，成为国际企业家不是胆怯者所能做的，但可能会非常值得。如果你尝试了却没有见到效果，那至少你会学到一些东西。
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