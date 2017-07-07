十座最适合创业的城市

众所周知，硅谷是所有创业者的圣地，但世界上其实还有其他一些城市也非常适合创业。这些城市对风险重重的初创企业青眼有加，而且各具特色。很多国家政府都选择在特定的几个城市为初创企业创造有利的发展环境，而不是在全国范围内盲目撒网。
专家认为，一个城市要想营造创业氛围，应当从四个方面入手：建立投资基金、制定融资优惠政策、促进创新精神、吸引不同类型的科技企业。政府应当创造一个良性循环，如果能够吸引大批初创企业，提供大量融资机会，就能营造更好的创业氛围，反过来再吸引更多的初创企业。除了硅谷，下面十座城市也为创业者提供了更多机遇：
1.伦敦
很长时间以来伦敦一直因其飞速发展的技术行业而被视为欧洲最适合创业的城市。伦敦以雄厚的投资实力闻名于世，并被美国企业视为进入欧盟的大门。伦敦出台了很多致力于促进创业发展的动议，以帮助初次涉水的创业者和投资者稳步前进。例如，伦敦为外国创业者提供了高技术移民签证，以吸引世界各国的高科技人才前来创业。但是，伦敦目前急需解决的就是英国脱欧带来的问题。英国脱欧抬高了技术移民的门槛，而且较高的消费水平也让很多并不成熟的初创企业望而却步。
2柏林
柏林正在与伦敦争夺高科技人才。高科技创新企业在柏林发现了适宜生存的空间。近年来柏林在投资方面的吸引力越来越大，为初创企业提供了更加完善的发展环境。柏林在这条发展道路上的里程碑之一便是在2015年，初创企业的金融交易数和规模超越了伦敦。同年在欧洲境内总共完成的300次初创企业收购中，100次发生在柏林，80次在英国。此外，德国的大型投资机构还为初创企业提供了源源不断的资金，同时政府也提供优惠贷款。
3.巴黎
近年来巴黎屡屡制造惊喜，为初创企业提供了越来越适宜的发展环境，尤其在投资方面最为突出。 B2B初创企业数量激增、企业孵化器助力初创企业发展、公共机构大力支持创业者是巴黎近年来在这方面发展的主要特点。法国也提供了特殊的技术签证，以吸引全世界的创业者和投资者。巴黎已经成为创业者的乐园。
4.阿姆斯特丹
政府尤其是在财政方面为阿姆斯特丹吸引初创企业提供了大力支持。私营部门和企业孵化器也不断增加对初创企业的帮助。初创企业不但在全球范围内招贤纳士，也同样受到本地专业人士的青睐，而这非常有助于创业者详细了解当地的产业发展和解决法律问题。虽然市场并不大，但阿姆斯特丹已经成为创业者实践创新理念的天堂。
5.苏黎世
经济发达和地理位置优越是苏黎世的两大优势。科研领域与企业之间的良性互动也是苏黎世成为适合创业的城市的原因之一。然而，专家指出，苏黎世作为创新企业的发展平台尚缺乏国际影响力，创业者的野心也不够大。不过苏黎世在欧洲市场中的地位正在逐渐提升，相信在不久的将来会有更大成就。
6.巴塞罗那
西班牙曾掀起三股创业浪潮，分别发生在巴塞罗那、马德里和巴伦西亚。虽然投资者都聚集在马德里，但巴塞罗那在创新领域的成绩更佳、国际影响力更大。巴塞罗那推出一系列创新动议，吸引了大批雄心勃勃的创业者。
7.特拉维夫
以色列的市场规模及其地缘政治地位让特拉维夫的初创企业拥有与生俱来的国际精神。在特拉维夫的创业环境中竞争性非常强，但获得融资的机会也更多。实际上，特拉维夫是全世界最容易获得融资的创业环境之一。索有“中东硅谷”之称的特拉维夫多年来一直以科技创新见长。以色列在纳斯达克上市公司的数量位居世界第二，仅次于美国。
8.智利圣地亚哥
智利是拉美国家当中创业环境最好的国家之一，目前已经启动多项动议以促进初创企业的发展。政府创建了在全世界范围内都排得上号的企业孵化器。智利力争将首都圣地亚哥打造成科技创新发展的圣地。此外，政府还为初创企业出台了一系列优惠政策和鼓励措施。
9.哥伦比亚麦德林
麦德林在创业环境方面的发展超过了哥伦比亚首都波哥大。这主要是因为麦德林对创新领域尤为重视，特别是致力于利用创新能力解决交通和公共空间利用等实际问题。政府为初创企业的发展提供各种平台。目前麦德林最大的挑战就在于安全问题。
10.东京
日本创业者往往不乐于冒险，但在创业过程中最为有条不紊。这点似乎与西班牙创业者刚好互补。日本法律界的初创企业发展尤为突出。
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