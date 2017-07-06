唯一获“数学界诺奖”女性去世

美媒称，斯坦福大学教授、第一位也是唯一获得数学界负有盛名的菲尔茨奖的女性玛丽亚姆·米尔扎哈尼逝世，享年40岁。
据美联社7月15日报道，斯坦福大学发表声明，一直在同乳腺癌作斗争的米尔扎哈尼已于14日去世，声明中没有披露逝世地点。
米尔扎哈尼是2014年菲尔茨奖四名得主之一。该奖项每四年颁发一次，被视为“数学界的诺贝尔奖”。她因在复几何和动态系统领域的工作而获得提名。
斯坦福大学在新闻公告中说：“米尔扎哈尼专攻理论数学，其中有些术语在数学圈外人士看来就像是外语，比如模空间、泰希米勒理论、双曲几何、遍历理论以及辛几何。掌握这些方法使得米尔扎哈尼能够试着尽可能具体地描述曲面、球面、甜甜圈甚至是变形虫形状的几何复杂性和动态复杂性，这项工作令她着迷。”
斯坦福大学说，这项工作对从密码学到研究宇宙如何形成的理论物理学等诸多领域都有影响。
米尔扎哈尼出生于伊朗德黑兰，曾在伊朗和哈佛大学求学。她2008年开始在斯坦福大学担任数学教授。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼15日发表声明对米尔扎哈尼进行了赞扬。据伊朗《德黑兰时报》报道，鲁哈尼在声明中说：“享誉世界的伊朗杰出数学家米尔扎哈尼的逝世令人心碎。”
《德黑兰时报》报道称，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫说，她的逝世令所有伊朗人感到痛心。
扎里夫在社交媒体上用波斯语发文说：“年轻的伊朗数学天才和数学教授米尔扎哈尼逝世的消息，让我和所有为其杰出科学家而骄傲的伊朗人感到极度悲伤。我就这位女性科学家的逝世向全世界伊朗人、她陷入悲痛之中的家人以及科学界致以衷心的慰问。”
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