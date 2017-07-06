缅甸欲成为亚洲海上贸易枢纽

外媒称，缅甸运输当局说，随着东盟各国把改善该地区内外的连通性放在优先位置，缅甸计划利用其在两个人口最多的国家——中国和印度——之间的战略位置，成为亚洲海上贸易枢纽。
据泰国《曼谷邮报》网站7月10日报道，缅甸交通与通信部副部长觉妙在2017年第15届东盟港口与航运会议上说，港口和航运业的发展将成为缅甸融入全球经济的推动力。
他说：“由于我们多年来的投资针对性较差，缅甸的交通基础设施已处于亚洲基准的底端。现在是时候通过地区和国际合作来有效地、系统性地改善我们的交通基础设施。”
觉妙表示，顺畅的交通可以促进区域内的贸易和经济增长，缩小区域发展差距，加强东盟各国之间的关系和一体化。
他说：“我国政府认识到，运输是我国经济发展的关键领域之一，我国的可持续发展取决于建立一个高效、完整的运输系统，港口的发展是其中至关重要的因素。”
缅甸港务局董事总经理尼昂称，海上贸易对缅甸提振经济的努力仍然至关重要。
他呼吁重视海洋事务的多个层面，比如保护环境、安全、航行和其他与安全相关的挑战。
缅甸现有9个港口，主要服务于海上和沿海贸易。仰光港是海上贸易的主要门户，负责约95%的海上出口和进口货物。
缅甸港务局副总经理妙迎埃说，缅甸85%以上的贸易依靠海运。
仰光港现在可同时容纳36艘船只——仰光内海码头可容纳26艘，迪拉瓦地区可容纳10艘。目前，来自20个集装箱运输公司的46艘船只通常使用仰光港与10个国家——新加坡、马来西亚、伊朗、印度、中国、斯里兰卡、印度尼西亚、越南、孟加拉国和泰国——直接进行贸易。
这位官员说，监管机构一直在为港口部门的投资者创造良好的环境。
他说，缅甸将鼓励私营部门参与以及跟国际金融机构合作。他说，来自外国的资金援助和土瓦经济特区等国家级发展项目将在很大程度上推动缅甸的港口发展。
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