中俄在国际上都追求和谐平衡

俄罗斯电视台新闻频道网站7月9日发表题为《和谐与平衡：俄罗斯和中国走在同一个方向上》的文章称，在刚刚闭幕的汉堡二十国集团（G20）峰会上，中俄领导人给人平静自信的印象。两人对国际问题的看法几乎完全一致。中国人追求和谐与平衡，俄罗斯也一样。
文章称，G20峰会是一个复杂的政治结构。这里有竞争，有相互猜忌，有委屈，也有希望和失望，还有恐惧、慌乱、紧张与不和。只有两位国家领导人给人以平静自信的印象。这在很大程度上是因为两人对国际问题的看法几乎完全一致。他们是中国和俄罗斯的领导人——习近平和普京。
文章称，习近平主席此次对欧洲的访问从莫斯科开始，在平和的气氛下签署了关于世界当前局势和重要国际问题的俄中联合声明。白纸黑字列举出多项一致的观点。议题似乎不设限——从呼吁建立正义的国际反恐联盟到继续研究信息通信技术领域的国际公约。
文章称，美国反导系统、战略稳定的威胁和太空军事化令两国感到担忧。两国的共同提议是签署关于防止在太空部署武器的条约。俄中还支持进行互联网国际法汇编和整顿网络空间，反对互联网军备竞赛。此外，俄中主张开放的世界经济。两国在叙利亚、阿富汗和朝鲜问题上立场一致。
文章称，莫斯科和北京避免使用“联盟”一词定义两国关系。显然，两国不想鼓励联盟思维。
研究中国外交的人认为，中国外交在很大程度上受孔子智慧的影响。儒家思想的精髓以及日常生活中最重要的是：和谐，平衡。俄罗斯在国际社会中追求的不也正是这个吗？
文章称，中国和每个庞然大物一样，转弯缓慢，但也不因小事而波动。俄罗斯正在向东转，中国则在向西转——向俄罗斯。
文章称，G20峰会前夕在莫斯科进行的俄中会晤整体上十分热烈。普京授予习近平俄罗斯国家最高勋章圣安德烈勋章，表彰习近平“为巩固中俄两国人民友谊与合作所作的杰出贡献”。
文章称，中俄正在为月底在波罗的海举行“海上联合-2017”军演做准备。中国海军舰艇编队的旗舰是最新式的052D型导弹驱逐舰长沙舰。中国媒体称其为全球最好的驱逐舰之一。据新华社报道，演习旨在“巩固发展中俄全面战略协作伙伴关系，深化两军务实友好合作”。
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