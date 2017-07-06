美俄在叙利亚合作能走多远

由美国总统特朗普和俄罗斯总统普京本月７日促成的叙利亚西南部地区停火协议，９日正式生效。分析人士指出，这是特朗普上台之后，美俄两国在叙利亚问题上第一次展开实质性合作，但这种合作能走多远还有待观察。
不少西方媒体认为，促成叙西南部地区停火协议，是普京与特朗普在德国汉堡举行首次会晤所取得的最重要成果之一。根据这一协议，从格林尼治时间９日９时（北京时间９日１７时）起，叙利亚西南部地区实施停火，范围涉及叙利亚德拉省、库奈特拉省和苏韦达省。停火期间，叙利亚政府军和反政府武装将各自守在协议规定的分界线一边，人道主义援助将得以进入停火地区。
总部位于英国的“叙利亚人权观察组织”称，停火协议生效之后，实施停火的地区逐渐平静下来，没有再发生轰炸和冲突。叙利亚多个反政府武装的发言人在接受西方媒体采访时也表示，当地局势相对平静，没有发生严重交火事件。
特朗普９日通过推特网站表示：“叙利亚停火协议看上去得到了遵守，很多生命将得到拯救。这是会晤的成果。很好！”他还在另一段推文中说：“现在是与俄罗斯推进建设性合作的时候了。”普京也赞扬这个停火协议是俄美双方的一项“突破”。
美俄双方显然都对停火生效后的情况感到满意。此外，伊朗、以色列等周边国家也对叙利亚部分地区实施停火表示欢迎。伊朗呼吁把停火扩大到叙利亚全境。以色列方面透露，美俄双方上周已经向以方通报了相关情况，并承诺将考虑以色列在叙利亚问题上的立场。
分析人士认为，叙利亚西南部地区停火协议的达成，或许意味着美国在叙利亚问题上的立场出现了松动，至少在叙利亚总统巴沙尔是否下台的问题上美方很可能软化了立场。美国今年４月曾经以叙利亚政府使用化学武器袭击平民为借口对叙境内一处政府军空军基地发动空袭，并在上月击落了叙政府军的一架战斗机。
美国总统国家安全事务助理麦克马斯特９日称赞美俄达成叙利亚部分地区停火协议是“充满希望的一步。”他强调，美俄两国在叙利亚问题上存在一些“共同目标”，那就是打败“伊斯兰国”、帮助结束叙利亚冲突、减轻叙利亚民众痛苦并帮助他们返回家园，而“这个停火协议是实现这些共同目标的一个重要步骤”。
分析人士认为，如果美国把上述“共同目标”放在优先地位而不是首先要求巴沙尔下台，将为美俄两国在叙利亚问题上展开合作排除一个主要障碍。但是，这一立场调整很可能遭到美国国内一些势力掣肘，并还有可能引起美国在中东地区一些重要盟友的不满，其前景还很难预料。
俄罗斯卡内基中心主任特列宁认为，虽然俄美两国总统建立了工作联系，但并不能给予太高期望。因为所有重大国际和地区问题的解决都需要很多时间精力，两国间矛盾是根本性的，两国对于世界秩序的理解存在根本不同，难以解决。
美国大西洋委员会战略分析中心主任马修·巴罗斯表示，在美国政界，除特朗普之外，信任普京的人很少，美俄关系今后如何发展仍存在很多变数。此外，自特朗普上台以来，美国在叙利亚问题上的立场摇摆不定。如果叙利亚政府与反政府武装之间重新爆发冲突，不排除美国可能退回到原来立场。
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