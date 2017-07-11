G20峰会裂痕令人担心世界未来

美欧裂痕前所未有
这次峰会上的不和谐的程度令人吃惊，因为G20峰会一直以来以在容易达成共识的问题上提些陈词滥调而为人熟知。尽管谈判者为达成共识作出有诚意的努力，但欧洲国家领导人表示，美国和其他国家的鸿沟已经出现。
气候变化问题上的分歧最大，在这一问题上其他19国领导人联合起来反对特朗普。但即使在贸易等领域达成名义上的妥协后，欧洲国家领导人也表示对今天达成的共识是否能保持下来很没信心。
德国总理默克尔在海港城市汉堡主持这次峰会。她表示人们在一些领域达成了共识，但她表现出对美国在气候变化问题上做法的失望。默克尔在峰会结束时表示：“有没有达成共识的领域，分歧都需要表达得很清楚。我对此深感遗憾的是，美国退出了气候协定。我感到高兴的是，其他19个G20国家认为巴黎协定代表了历史趋势。”
法国总统马克龙在讨论破裂时表示：“这个世界从来没有像现在一样如此分裂。离心力从未如此强大。我们的共同利益受到前所未有的威胁”。 可能是为了强调各国（美国除外）的团结，马克龙宣布今年12月会在巴黎再次召开气候峰会，纪念巴黎气候协定两周年。
领导人们在恐怖主义问题上有共同点，但在很多重要议题上有很大分歧。马克龙表示人们愈发担心“集权主义政权，甚至在西方世界内部，分歧和不确定在短短几年间出现” 。“面对那些反对多元主义的人，我不会做任何妥协。我们需要更好、更多地协调。我们需要二战以来成立的组织机构。要不然，我们就会退回到狭隘的民族主义。”马克龙说道，他并未直接提及特朗普。
协议并不决定未来
在贸易领域，G20领导人同意解决白宫声称的全球钢产量过剩问题。特朗普政府官员已经威胁要限制钢进口，这可能会演变成一场全球贸易战。
美国政府曾反复声称中国钢产业获得政府补贴，降低产品价格，并且威胁到美国钢铁产工人的工作。但美国还未决定是否限制钢产品进口。
白宫官员说，有关在钢铁生产方面凋整政策的承诺是一次胜利。
不过，由于美国并未收回实施钢铁限制的决定，默克尔说，今天的协议并不能
决定未来。
默克尔说：“谈判仍然很艰难，但到目前为止，我们获得了令人满意的结果。明天或者后天会怎么样，我说不准。”
一位官员说,与特朗普的交锋令欧洲人感到极为不安——他们意识到这或许就是白宫的意图。这位不愿公开姓名的欧洲官员在坦率点评白宮时说:“很显然，特朗普总统一心想让人难以预测，而且未必把可预测性视作外交政策领域的优点。”
白宫官员对峰会结果的评估与默克尔和马克龙的谨慎基调形成巨大反差。
携手合作难度大增
特朗普今天动身返回美国之前，一位白宫高级官员说，“这是一次真正的伟大胜
利”，在本次峰会上“我们将实现政府的一些优先目标”。白宫官员提到，G20峰会有关贸易政策的官方声明出现了几处小修改，并且说，修改后的声明更能体现特朗普政府的观点。
G20在联合声明中说：“我们意识到国际贸易与投资的益处未能得到足够广泛
的分享。我们必须更好地让民众抓住机遇。”
在特朗普当选前的G20去年峰会的协议中，并未出现这样的措辞。
特朗普还敦促其他国家加紧审议钢铁产量过剩的问题。恃朗普一直说，这种状况
损害了美国的钢铁工业，因为它无法与中国等国家的低廉价格竞争。面对白宫的要求，G20同意在8月份之前共享关于钢铁产量的信息，在11月份之前发表正式报告并提出建议。
尽管上述调整对特朗普而言是个短期胜利,但国际货币基金组织的一位前任官
员说，从长远来看，华盛顿将会蒙受损失。
现为康奈尔大学资深教授的埃斯瓦尔•普拉萨德说：“代价是美国的领导地位受到削弱。如果在平静时期都会出现这样的分歧，那么在比较复杂的情况下，该
组织携手合作的难度就会更大。”
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