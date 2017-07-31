世界进入“后美国时代” 美国正变得毫不相干

美国《华盛顿邮报》7月27日刊发美国有线电视新闻网主持人法里德·扎卡里亚的文章《向后美国时代的世界问好》称，世界曾经历一次次反美情绪风波，但这一次令人感觉十分不同。世界各国人民越来越相信，没有美国他们也能过日子。美国正变得毫不相干。
扎卡里亚称，上周自己在伦敦结识了一名尼日利亚男子。他带着复杂的情绪说：“你们的国家已经疯了。我来自非洲。我晓得什么是发疯，但我对自己会在美国遇到的情况连想都没有想到。”更加悲痛的情绪来自一名爱尔兰女子。她曾就读于哥伦比亚大学，创建了一家社会企业，已经在纽约生活九年。她说：“我逐渐认识到，作为欧洲人，我的价值观与今天的美国截然不同。我必须回到欧洲，到欧洲的某个地方生活和养育子女。”
扎卡里亚称，世界曾经历一次次反美情绪风波，但这一次令人感觉十分不同。首先，对于特朗普怪兮兮的竞选及随后的总统任期，人们感到的是纯粹的震惊。
但是，美国的名誉扫地还有另一个方面。皮尤中心最近针对37个国家进行的一项调查显示，世界各国人民越来越相信，没有美国他们也能过日子。美国正变得毫不相干。
文章称，皮尤中心最吸引人的调查结果更多反映出现在有替代选择：德国总理默克尔的支持率为特朗普的近两倍。这显示出了默克尔的声望，以及德国自1945年以来取得的成就。
随着欧洲大陆面临特朗普当政、英国脱欧和民粹主义的挑战，一件滑稽的事情发生了。欧洲居民当中，对欧洲的支持率上升了，欧洲加速一体化的计划正在得到落实。如果特朗普政府像其承诺的那样行事，对欧洲采取贸易保护主义措施，欧洲大陆各国的决心只会加强。在默克尔和法国新总统马克龙的共同领导下，欧洲将采取更为有所作为的全球议程。
皮尤中心的调查显示，在十个接受调查的欧洲国家当中，有七国的受访者现在相信，中国是世界头号经济大国，而不是美国。
文章称，皮尤中心最令人沮丧的调查结果是，美国声誉的衰落远远超出特朗普的范畴。奥巴马总统任期结束时，有64%的受访者表示看好美国。这一比率现已下降到49%。过去，即使是在美国的外交政策不得人心时，世界各国人民也仍然相信美国。
扎卡里亚称，自己曾就正在浮现的“后美国时代的世界”写过一本书，并在书的开头指出，后美国世界并非关乎美国的衰落，而是关乎其他国家的崛起。而鉴于目前局面，后美国时代的世界正以远远超乎他预料的速度到来。
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