俄总统普京参与斡旋卡塔尔外交危机

外媒称，俄罗斯总统新闻局1日发布公告称，俄总统普京与卡塔尔埃米尔塔米姆进行了通话，双方商定保持接触。
据俄新社7月1日报道，两国领导人就双边合作中的重大问题交换了意见，着重讨论了能源、投资等领域项目的实施。公告称，双方详细讨论了卡塔尔与一些国家关系中出现的危机。普京强调了进行旨在克服分歧并解决危机的外交努力的重要性。通话是应卡方提议进行的。
另据俄新社7月1日报道，俄总统新闻局发布的公告称，普京和巴林国王哈马德讨论了卡塔尔外交危机对中东局势的影响。两国领导人一致认为卡塔尔外交危机对本已复杂的中东局势产生消极影响，强调所有介入冲突的国家必须进行直接对话。
此外据法新社7月1日报道，卡塔尔1日表示，几个阿拉伯国家就解除对卡塔尔的封锁所提的一系列要求就是为了被拒绝，而且明显侵犯卡塔尔的主权。
卡塔尔外交大臣穆罕默德说：“这一系列要求就是为了被拒绝。”他指的是沙特及其盟国对多哈提出的13条要求，作为解除对卡塔尔近一个月“封锁”的代价。
卡塔尔称，于6月22日接到了沙特等国的要求，完成期限为10天。这意味着卡塔尔必须在7月2日前履行这些要求。
穆罕默德在罗马会见意大利外长后对记者称：“所有人都知道，这些要求意在侵犯卡塔尔的国家主权。
报道称， 沙特、阿联酋、巴林和埃及6月初宣布切断与卡塔尔的一切联系。这些国家指责卡塔尔支持极端团体，并且谴责卡塔尔与什叶派的伊朗关系密切。卡塔尔否认全部指责。
沙特对卡塔尔所有飞机关闭领空，并且关闭了卡塔尔的陆地边境，这是卡塔尔进口食品的重要通道。
卡塔尔曾说这些举动的效果比柏林墙的破坏性还要大。
沙特提出的要求包括卡塔尔必须停止支持穆斯林兄弟会，关闭半岛电视台，降级与伊朗的外交关系以及关闭卡塔尔境内的所有土耳其军事基地。
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