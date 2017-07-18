5年投入4000亿美元？印度拟斥巨资助推军事现代化

《印度时报》网站7月16日发表题为《多战线局势趋紧，部队争取5年内投入27万亿卢比》的报道称，武装部队争取在未来五年得到26.84万亿卢比（约合4160亿美元）的拨款，从而确保实施必要的军事现代化和维护工作，保卫印度不断扩大的地缘战略利益。
国防部的消息人士透露，2017年至2022年度第13个综合防务五年计划已经被提交给了7月10日到11日召开的军队指挥官联合会议。在与所有利益攸关方（包括国防研究与发展组织）进行广泛磋商后，提议拨款金额被设为26.84万亿卢比。
一名消息人士说：“武装部队呼吁尽早批准第13个五年计划，因为每年的武器采购计划都要以此为基础。”
国防部长阿伦·贾伊特利在会议上发言时向武装部队保证说，随着印度经济可以利用的资金越来越多，军事现代化项目的资本性支出将成为“优先领域”。
但是，实际的年度防务预算确实也出现了军事现代化项目的预算减少、资金未被使用等趋势。这意味着陆海空三军在一些领域的运作存在严重不足。
此外，2.74万亿卢比的2017-18年度国防预算仅占国内生产总值的1.56%。一名消息人士说：“部队希望国防预算能够逐步达到国内生产总值的2%以上。”
根据第13个防务计划，预计资本性支出约为12.89万亿卢比，而收益性支出约为13.95万亿卢比。
此前的防务五年计划没有得到前几届政府的足够重视，有多个五年计划都没有得到财政部的批准。
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