中国商飞将打破波音空客“双头垄断”

美媒称，近20年来，波音和空中客车几乎垄断了全球大型商用飞机市场。但这种局面正在发生变化，中国、俄罗斯和加拿大的三家公司也在推出产品进军单通道飞机市场，成为新的竞争对手。
美国《华尔街日报》网站7月17日报道，全球最大飞机采购商之一卡塔尔航空的首席执行官阿克巴尔·阿尔·巴克尔最近表示，如果有适用型号，他对于购买俄罗斯或中国产飞机没有任何意见。
报道称，这种突然出现的竞争是波音和空中客车不常遇到的事。体型较大的远程飞机销售情况不及单通道窄体飞机，而且最近波音和空中客车均面临成本严重超支、部分军队项目交货延迟的问题。
中国、俄罗斯和加拿大的竞争对手正在挑战波音和空中客车在单通道飞机市场的垄断地位。
中国C919型窄体客机5月初首飞，该客机由中国商飞制造，已获逾500架订单，买家主要来自中国。第一架飞机预计将于2020年前后交付。
俄罗斯的MC-21客机也于5月进行了首飞，该客机最大载客量为211人，由伊尔库特公司生产。伊尔库特称，已接获175架订单，第一架飞机将于2019年交付。
与此同时，加拿大的庞巴迪也将于11月开始交付一款C系列130座客机。这款CS300是与空中客车和波音尺寸最小的短程客机相竞争的机型。迄今为止，庞巴迪这款客机的订单为237架。德国汉莎航空公司和拉脱维亚波罗的海航空公司的高管已对该飞机的低噪音、省油等特性表示赞赏。
报道称，中国的客机可能是空中客车和波音的最大威胁。无论是政府的长期关注、雄厚的资金实力以及足够大的国内市场（足以维持本地飞机生产不中断），都为其远大抱负提供了支持。
空客销售主管约翰·莱希表示，未来五到十年，中国会成为空客和波音的威胁吗？很可能不会。但他又补充说，未来20年，他们可能成为三大飞机制造商之一。
报道称，中国这款飞机的性能仍然不能与最新的波音和空客喷气式飞机相比。预计这款飞机航程更短、燃油效率更低。但行业高管预计这种情形不会一直持续下去。
波士顿咨询公司合伙人热罗姆·赖因表示，中国将显著改变这种由波音和空客双头垄断的格局，但要等到下一代飞机才会发生这种变化，而不是C919。C919只是他们学习的开始。
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