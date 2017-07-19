中国网络支付远超美国：中国人对未来更乐观

美媒称，美国前驻华大使博卡斯15日称赞中国开拓进取的精神，他认为中国使用网络支付的热潮是中国超越美国的一个典型领域。
据美国《福布斯》网站7月17日报道，博卡斯对中美关系做出了总体乐观的评估，并提出了关于美国公司如何能够在中国取得成功，以及中国企业如何能走进美国的建议。
报道称，博卡斯是在上海举行的年度金融科技大会上发表上述讲话的，这次会议吸引了2000多人参加。在为期两天的活动中，发言者们预测了科技对银行业、数据收集、监管和欺诈等领域日益扩大的影响力。除了博卡斯之外，与会者还包括《区块链革命》作者亚历克斯·塔普斯科特、中国监管机构官员以及包含阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服在内的中国企业的高层管理者。
报道称，在共和党总统候选人唐纳德·特朗普当选后，博卡斯卸任驻华大使。他表示，作为美国在北京最高级别的外交官，这是他“有史以来最好的工作”，他很高兴能回到中国。他说，这种乐观情绪是会传染的。他表示，中国人对未来比美国人更乐观。
博卡斯说，中国的支付系统，特别是金融技术的发展，是展现乐观和活力的一个很好例子。他表示，中国正在超越美国和其他发达国家使用的标准支付系统，广泛的在线支付取代了现金和信用卡。
他说：“苹果支付正试图在美国成为一种公认的支付方式，但是它的发展速度非常慢。”博卡斯表示，与中国和其他亚洲国家的新兴支付体系相比，它处于不利地位。为什么？因为像银行和信用卡公司这样的老牌机构虽然仍然有用，但很快就会被其他亚洲国家的新创新技术所取代。”
他说，该行业的进步对个体公司来说意义重大，因为它减少了中间环节。
博卡斯说，中美关系是牢固的，这是建立在两国的贸易、投资和旅游基础上的。他鼓励那些希望在中国做生意的美国人来访问这个国家，反之亦然，希望在美国做生意的中国企业去看看美国。
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