中国上半年经济成绩超预期

外媒称，中国国家统计局7月17日公布的中国经济数据显示，今年第二季度中国国内生产总值（GDP）增长6.9%，高于去年同期的6.7%。上半年社会消费品零售总额同比增长10.4%。
为达全年目标打基础
据埃菲社7月17日报道称，二季度GDP增长率与一季度持平，略高于分析家预期的6.8%。
国家统计局新闻发言人邢志宏表示，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，要不断巩固稳中向好基础，力争更好实现全年经济发展预期目标。
报道称，分产业看，第一产业增加值同比增长3.5%，第二产业增加值增长6.4%，第三产业增加值增长7.7%。这表明中国经济正在朝着以内需和服务业为基础的增长模式转型。
在政府采取一系列措施后，让官方担心的房地产泡沫问题似乎有了积极发展。全国房地产开发投资同比增长8.5%，增速比一季度回落0.6个百分点。GDP增长好于预期的原因之一在于公共和私人投资同比增长。数据显示，国有控股投资增长12.0%，民间投资增长7.2%。
另据《日本经济新闻》网站7月17日报道称，中国国家统计局17日发布的2017年第二季度GDP在剔除物价变动后实际同比增长6.9%。由于扩大对基础设施的投资，内需表现坚挺，出口也有所扩大。
二季度的增速高于中国领导层制定的全年增长6.5%左右的目标。由于上半年的增速达到6.9%，因此全年实现目标的可能性很大。
报道称，名义GDP同比增长11.1%，与一季度（11.8%）相比有所放缓。二季度名义GDP增速环比增长1.7%，高于一季度（1.3%）。
投资消费出口齐发力
据路透社7月17日报道称，中国经济今年第二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。
分析人士并指出，从宏观面来看，中国经济目前正处于几年来不错的时期，周末结束的全国金融工作会议已传递出货币政策保持稳健的信息，所以应抓住当前有利的窗口期，防风险促改革。
“上半年经济增长最大的特点是三驾马车一起发力，投资、消费和出口都成为经济增长的重要发力点。”瑞穗证券首席经济学家沈建光称，可以看到宏观刺激措施都在发挥作用。
他同时指出，金融工作会议可能是一个转折点，对表外业务和影子银行部分会有明显打压，强劲问责制度对放贷会有很大的控制，这样看来下半年经济增速会比上半年略有回落，到6.6%至6.7%左右。
中国国家统计局发言人邢志宏表示，今年以来，消费增长稳健，上半年最终消费支出对经济增长的贡献率为63.4%，稳居“三驾马车”之首，同时外需明显回稳向好，上半年出口增长了15%，“所以现在是内外需求联动，经济增长的动力格局在进一步改善”。
报道称，中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，上半年公布的宏观经济成绩单大大超过市场预期，包括投资、消费、外贸等等，显示供给侧结构性改革效果在显现。
但他也指出，考虑到上半年拉动经济的积极因素都存在回落的可能，包括外需的不确定，预计下半年进出口可能回落。同时刚刚召开的全国金融工作会议强调的防范金融风险仍是下半年的政策主题，对地方政府债务的核查更严格。下半年经济可能会较上半年有所回落，全年呈“前高后稳”的态势。
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