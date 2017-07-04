大品牌在华推广爱找中国网络名人

英媒称，与美国的YouTube明星一样，中国网络名人也是一个多样化的群体，可能是邻家女孩，也可能是知名演员。他们拥有数以百万计的粉丝，例如演员姚晨拥有8000多万粉丝。但在把生活变现方面，他们却远胜过西方的网络红人。
据英国《金融时报》网站7月2日报道，胜三管理咨询公司负责人格雷格·波尔说：“相较于其他国家，中国的（核心意见领袖）作为真正媒体工具的作用尤其突出。”波尔说：“就像利用电视广告或其他推广方式一样，在中国，大多数市场营销都利用了核心意见领袖战略。”
报道称，从洗发水和巧克力制造商（例如联合利华）到箱包制造商（例如博柏利和古驰），各种产品的制造商纷纷开始利用核心意见领袖来推广产品。
这就带来了一些非同寻常的商业同盟。在邻家女孩式的视频博主Papi酱进行推广后，以百度指数来衡量，积家手表的品牌知名度提高了一倍多。演员吴亦凡的推广也促进了宝格丽和博柏利的销售。
Papi酱和吴亦凡都被浪琴和蒂芙尼等奢侈品牌纳入吸引年轻消费者的青年偶像行列。
据广告代理公司称，随着跨国公司纷纷利用核心意见领袖来向中国消费者推广产品，他们付给意见领袖的薪酬也不断增加。据网络品牌营销代理公司Madjor的凯文·金特尔估计，积家手表为30秒推广视频“至少”向Papi酱支付了500万元人民币的报酬。
但这种推广的效果也可能非常惊人。据网络代理公司L2称，去年9月演员杨幂在微博上与7200多万粉丝分享了设计师迈克尔·科尔斯在纽约一家酒店为其举办的生日派对，获得了近1200万条转发和79万个点赞。
从核心意见领袖战略中获利的整个产业都在迅速壮大。虽然西方的YouTube红人在视频中大嚼奥利奥饼干或穿着设计师品牌服装也能获得报酬，但中国的核心意见领袖还能获得直接投资，例如，粉丝送出的虚拟礼物和品牌的赞助等。
报道称，就像YouTube捧红了许多网络名人一样，核心意见领袖的崛起也得益于网络视频行业的繁荣。短视频的兴起给网络视频行业注入了新的活力，例如，时装表演幕后花絮视频。
与YouTube一样，中国三大科技巨头——百度、阿里巴巴和腾讯——都拥有网络视频平台。但正是那些有目标受众的短视频，例如微博、约会软件和直播平台才最吸引广告商。
消费者研究机构摩登系的创始人兼首席执行官布赖恩·布赫瓦尔德说：“在许多网络直播平台上，核心意见领袖与观众的互动性都更强。”
报道称，麦肯锡咨询公司大中华区合伙人倪以理说，观众对平台的态度往往是中性的，“他们追随的是个人，而不是平台”。
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