中国拟开放5大城市雇佣菲佣 月薪或高达1.3万元

据“菲律宾星报”网站7月31日报道，菲律宾劳动就业部30日发布一份报告称，中国打算聘请菲律宾家政服务人员前往中国5个大城市就业，并承诺给予这些菲佣很高的工资。
报道援引菲劳工部副部长杜米那（音译）的话称，中国大使馆的官员与劳工部讨论了派菲律宾家政服务员到中国5个主要城市的可能性。
这5个城市中包括了北京、上海和厦门。双方正在研究为受聘的菲律宾家政服务员提供10万比索月薪（约合人民币1.3万）的可能性。
报道说，中国的一个代表团将在9月访问菲律宾，进一步洽谈有关派菲佣到中国的事宜。
菲劳工部的官员表示，中国想聘请菲律宾家政服务员的其中一个原因是菲律宾人的英语能力，这对于提升小孩英文水平很有帮助。此外，“与其他国家的人相比，菲律宾人也较温和。”
报道说，中国大使馆官员也提到中菲两国在杜特尔特总统的努力下改善了双边关系，因此，中方决定聘请菲律宾人，而非其他国籍的人。
菲佣就是来自菲律宾的高级佣工，也就是家政服务专业人员。菲佣有文化、懂英语。素有“世界上最专业的保姆”之美誉。在世界家政行业中“菲佣”可以算得上是一个世界知名品牌。菲佣的足迹可以说遍布全球。这与菲律宾多年来树立起的“世界家政服务”品牌密不可分。菲律宾人非但不会瞧不起女佣，相反还觉得一个家庭有女性到海外务工，是件很光彩的事情，许多受教育程度高的女性都愿意出外当家佣。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost