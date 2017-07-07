美国航空空姐爆料“性感”制服有毒 每次返工都生病

美联航曾犯下错误成为国际新闻头条，然而到现在仍在继续。
美国航空一名20岁空姐普尔(希瑟-普尔)近月在网上炮轰公司去年推出的“性感”新制服有毒，令她每次上班都感到不适，换新制服后甚至令她患上“多重化学品过敏症”。更甚的是，不只这位年轻空姐批评新制服，许多机舱服务员和机师都指穿新制服影响他们的健康。
普尔指自己去年换制服后，便经常生病和出现过敏情况，她称：“数月来我看医生的次数，比我这辈子还要多，我更认识不少以往未接触过的有毒化学物质。”普尔患有甲状腺功能减退症，她声称新制服令她的病情恶化，“你的衣服会令你中毒，实在太疯狂”。
美国航空去年9月推出新版灰色制服取代旧版的深蓝色制服，是30年来首次更换制服设计，当时美国航空派出150万套新制服予7万名机师和机组人员。超过3000名机舱服务员和100名机师分别向所属工会投诉，指穿上新制服令他们患病，工会指很多同事出现眼肿，皮疹，皮肤起泡，气喘，头痛，晕眩等毛病。
美联航“事故”不断，到底怎么了？
据英国每日邮电报报道，上个月29号，一名来自夏威夷的亚裔女教师山内雪莉(Shirley Yamauchi)带着2岁零3个月大的儿子，乘坐联航(United Airlines)客机从休斯敦飞往波士顿出席教学会议，却被要求将儿子的座位让给一名候补乘客，导致这位母亲被迫将孩子放在腿上抱着长达三个半小时。据这位亚裔母亲称，她早在3个月前就已经花了1000美元为儿子购买机票。
“我告诉他，我已经买了这两个座位的机票，但他回称自己是买票的候补乘客，然后继续坐在中间的位置上。”山内称，自己随后向经过的乘务人员反应这个问题，但这位女乘务员只是耸耸肩称航班已经满了，就走开了。
“我只好把儿子抱到自己腿上。他有25磅重，快有我一半高了。我坐得非常不舒服，手、左臂一直顶着机舱，我的腿和左手臂都失去知觉了。”
山内说，想要大声讲出来，但又害怕被报复，她回想起4月份时一位肯塔基男子在美联航航班上遭遇的暴力事件，被打落牙齿、强行拖出机舱，“我是一位亚裔，我感到害怕、不舒服。我不想那些事发生在自己身上”，“我带着一个幼儿坐飞机，我不想我们俩任何一个人受到伤害”。
直到这次航程后的第五天，美联航最终发表道歉声明。一位美联航发言人称，由于登机口检票员没有准确扫描Taizo的登机牌，导致系统显示其没有登机，所以他的座位被让给了另一位乘客。
美联航称，我们向山内女士及其儿子的这次经历表示深深的歉意，我们会退还他儿子的机票钱，并提供旅行券。我们也会提醒登机口检票员，以防再次发生这样的意外。
但是，山内表示，这次意外让她对今后再坐美联航航班感到紧张，“我已经提前买了两张机票，我们在登机前办理两小时的登机手续。我有收据，也有登机牌。然而还是发生了这样的事情。”
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