研究称化疗或使癌细胞扩散 诱发更具攻击性肿瘤

英媒称，一项新研究表明，化疗可能使癌症扩散并诱发更具攻击性的肿瘤。
英国《每日电讯报》网站7月5日报道，美国科研人员研究了药物对乳腺癌患者的影响，结果发现，药物会增加癌细胞转移到身体其他部位的几率，而在这些部位癌细胞几乎总会造成致命结果。
英国每年约有5.5万名女性确诊患有乳腺癌，其中1.1万人将死于这种疾病。
很多患者在手术前接受化疗。但这项新研究显示，化疗虽在短期内使肿瘤缩小，却可能导致癌细胞在体内扩散。
科学家认为，这些具有毒性的药物会启动体内的修复机制，该机制最终让肿瘤更强势地复发。药物还会增加血管内的“通道”数量，使癌在体内四处扩散。
美国耶希瓦大学爱因斯坦医学院的乔治·卡拉扬尼斯博士发现，使用两种常规化疗药物的20位患者的通道数量增加。
他还发现，患乳腺癌的老鼠接受化疗后，在其体内和肺部循环的癌细胞数量增加。
卡拉扬尼斯说，可以在化疗过程中监测女患者，看癌细胞是否开始循环以及通道是否开始出现。
他说：“一种办法是在术前化疗后获取少量肿瘤组织。如果观察到标记物分数上升，我们就建议中止化疗，先做手术，然后再做术后化疗。我们目前打算开展更广泛的试验以解决这个问题。”
他还说：“在这项研究中，我们只研究了乳腺癌患者接受化疗导致癌细胞扩散的情况。我们眼下还在研究其他类型的癌症，看是否会出现相似的情况。”
研究论文刊登在美国《科学转化医学》杂志上。
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