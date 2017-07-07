阿拉伯四国宣布继续制裁卡塔尔 土耳其力挺多哈

外媒称，阿拉伯四国7月5日虽然没有进一步制裁卡塔尔，但对卡塔尔的“消极”答复表示失望，说它们对这个海湾小国的抵制会继续下去。
据路透社7月5日报道，当天早些时候，卡塔尔指责沙特、阿联酋、巴林和埃及的行为是“赤裸裸的侵犯”，说这些国家一个月前断交时对卡塔尔的指责“显然是为了在西方营造反卡塔尔的舆论”。
报道称，阿拉伯四国指责卡塔尔扶持恐怖主义，与地区敌人伊朗结伙构盟，这些说法遭到多哈的否认。它们要求卡塔尔在规定期限内满足13项要求。如今期限已过，这些国家的外长今天聚集开罗。人们本以为，他们这次开会要考虑进一步制裁卡塔尔，结果却没有宣布任何新措施。
埃及外长萨迈赫·舒凯里在会后宣读了一份联合声明说：“四国得到的答复总体来说是消极的，没有任何实质性内容。我们认为，卡塔尔的答复不能构成撤销原来政策的基础。”
沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔在新闻发布会上说：“四国对卡塔尔实施的政治经济抵制会继续下去，直到卡塔尔的政策向好的方向转变。”
卡塔尔对阿拉伯四国要求的答复没有公开。
阿联酋负责外交事务的国务部长安瓦尔·加尔贾什在推特上发文说，卡塔尔如果不按照要求去办，将面临“更严重的孤立、日益加码的制裁以及声誉受损”。
舒凯里后来对埃及一家私营电视台的记者说，阿拉伯四国提出的要求是没有谈判余地的。
另据德新社7月5日报道，几个结盟的阿拉伯国家7月5日称，卡塔尔对他们要求的回应是“消极的”，表明海湾地区的外交风波还可能进一步升级。
沙特、阿联酋、巴林和埃及的外交部长发布联合声明，称卡塔尔的回应展示出该国对解决危机“不够认真”。
四国外长在开罗举行会谈，一天前他们接到了卡塔尔对要求清单的回应，清单包括卡塔尔必须做到的13个要求，否则邻国将继续实施制裁。
埃及外长舒凯里在宣读联合声明时说，四国对“卡塔尔的消极回应表示忧伤，卡塔尔的消极回应……表现出该国对解决问题的根源不够认真”。
声明称，卡塔尔的回应“不能构成撤销原来政策的基础”。
报道称，这四个国家在6月初切断了与卡塔尔的外交和交通联系，它们指责卡塔尔支持恐怖主义。后来，四国对卡塔尔提出了13个要求，包括让卡塔尔降级与沙特地区对手伊朗的外交关系，停止支持伊斯兰极端组织，关闭总部设在多哈的半岛电视台等。
四国把与卡塔尔有联系的59个人和12个团体列入了恐怖主义名单。
此外据俄罗斯卫星网7月6日报道，沙特外交大臣朱拜尔称，四国将继续对卡塔尔实施政治和经济封锁，但在新一轮磋商之前不会对卡塔尔采取附加措施。
朱拜尔称：“卡塔尔不改变政策前，封锁还将继续。至于接下来的措施，磋商还会继续，我们有权采取一切符合国际法的措施。我们会进行考虑和磋商，在适当的时候采取措施。”
下一轮卡塔尔问题会议将在巴林首都麦纳麦举行，日期暂未确定。
据路透社7月5日报道，土耳其总统埃尔多安7月5日重申，土耳其在卡塔尔与阿拉伯四国的争端中支持卡塔尔一方，说对方的要求是无法接受的。
埃尔多安在接受法兰西24电视台的采访时说：“谈到这份13点要求清单……在任何情况下都是无法接受的。”
他还说，其中一些条款相当于“剥夺了”卡塔尔的“国家地位”。
沙特等国要求卡塔尔撕毁一项允许土耳其在卡塔尔保有一座军事基地的协议。
他通过翻译说：“我们仍然信守我们与卡塔尔签订的协议。如果卡塔尔要求我们离开，我们不会赖在别人不愿意看到我们的地方。”但他补充说，卡塔尔从没有提出这样的请求。
报道称，土耳其是该地区支持卡塔尔的实力最强的国家。自从卡塔尔陷入地区孤立后，土耳其已经送去了100架飞机的物资。另外，土耳其还赶忙通过立法程序，向位于多哈的军事基地派去更多兵力。
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