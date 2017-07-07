为向女友炫耀有车，男子劫杀网约车司机被判死刑

为了在女孩子面前炫耀自己有车，虚荣心作祟，广州一男子凌晨叫了“滴滴快车”后，竟萌生抢车念头，带着一块红砖和一把折叠尖刀上车劫杀了一名快车司机。日前，该男子马某杰犯故意杀人罪，被广州中院判处死刑。
案发：凌晨2点多网约车司机不幸遇难
事情发生在2016年3月5日凌晨2点多，被告人马某杰在广州市花都区新华街永发小区的玛莎莉酒吧，用自己的手机号码下单呼叫“滴滴快车”，快车司机杨某接单后驾驶其传祺小轿车去到酒吧门口。马某杰和其女朋友张某一同上车后，要求先送张某到花都区新华街的住处，待张某下车后，马某杰要求杨某将他送到花都区秀全街拥军路的住所。
然而，当车辆到达拥军路停车后，马某杰趁被害人杨某低头结账时，持事先准备好的红砖，在汽车后排座位击打被害人杨某的头部十余下，并用折叠单刃尖刀不断捅被害人的身体右侧，再用驾驶位的安全带勒住被害人的颈部，直至被害人完全失去反应。
事后，马某杰将被害人拖到汽车后排座位，驾驶小轿车离开，沿平步大道、经花山、花东、北兴、钟落潭去到萝岗区枫下村凤凰河边，将被害人尸体及两台手机、证件、钱包、作案用红砖和尖刀、车里沾有血迹的座套、脚垫、头枕和一些杂物全部扔进河里。之后，马某杰开车回到萝岗区枫下村的家中。
法院查明，3月5日上午7时许，马某杰将小轿车开回花都区莘田村后，又返回萝岗区枫下村一座山边，用从家里带出的钳子和螺丝刀将车牌拆下来放到小车后尾箱，然后开车到超市购买了一包洗衣粉，后驱车到萝岗区蟹庄村一条小河处，用洗衣粉清洗小轿车内的血迹。
供述：作案只因虚荣心作祟
相关证人证言显示，案发前杨某曾与妻子通电话，但第二天下午还没回家，杨某的妻子于是报案。
这段时间，马某杰将车辆行驶至花都区北兴镇路边，在车里睡到晚上22时许。之后，马某杰驾车至玛莎莉酒吧门口附近，把车钥匙交给女朋友张某。3月6日凌晨，马某杰在该酒吧被公安机关抓获归案。张某证言称，她对抢劫的事情不知情，马某杰在追求她。
经查，马某杰在花都区一家“家常菜”做厨师。马某杰供述，当晚他打了一辆滴滴快车，司机给他打了一个电话，他产生了抢车的念头，在酒吧门口旁边捡了一块红色砖头。他说，“我抢劫杀人的事情没有其他人参加，也没有告诉过其他人，抢车是为了在女孩子面前炫耀有车，虚荣心使我作案。”
判决：手段残忍被判处死刑
广州中院审理后认为，公安人员经侦查发现马某杰有重大作案嫌疑后，在玛莎莉酒吧将正在喝酒的马某杰抓获，马某杰不具有自首情节。马某杰在抢劫中用砖头砸、用尖刀捅、用安全带勒等手段致被害人死亡，被害人身上有50多处刺创，可见马某杰作案手段之残忍。
同时，马某杰作案手段凶残，无法定从轻、减轻情节，且未得到被害人家属的谅解。据此，广州中院认为，马某杰以非法占有为目的，抢劫他人财物数额巨大，致一人死亡，其行为已构成抢劫罪，对其判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
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