2岁女童被5岁同伴关电梯独自至顶楼意外坠亡，电梯监控画面让人痛心

7月3日，长沙一小区发生惨案，2岁女童从顶楼18楼坠下身亡。女童原本是被奶奶带着在小区玩耍，可怎么会突然出现在18楼平台呢？
通过电梯监控，大家得知了整个过程。
监控显示，事发前2岁女童莉莉和另外两个大一点的小孩走进电梯。电梯按钮原本是9楼，其中一个5岁男孩跳了几下，故意按亮了最高层18楼的按钮。到达9楼后，三个小孩都出了电梯。
可是不久后，5岁的小男孩又将莉莉抱回了电梯，再将小女孩独自扔电梯里。就这样，两岁的莉莉被电梯带到了18楼，走了出去，不久后便坠楼身亡。
事发后，在小区物业、居民的合力寻找之下，于7月3日11点左右，大家在楼道的2楼平台上发现了莉莉，此时，莉莉已经昏迷不醒。送到医院后，经抢救无效死亡。
小区居民陆续得知此事，通过监控发现整个事情经过之后，业主们去18楼查看，大家发现在18楼的楼道口的护栏和其他楼层的并不相同，偏偏这一处的护栏没有玻璃挡板。
即使是女孩自己到了18楼，如果没有这个隐患，悲剧可能也不会发生。大家推测莉莉就是从这里坠楼的，因为在此处还发现了小朋友的脚印。
目前，警方、街道、物业针对此事正在展开后续调查,并协商赔偿等事宜。
然而，舆论并没有就此停歇。人们争论的焦点是谁应该对这起事件负主要负责。有人认为监护人负主要责任；其次是物业的安全隐患；最后是小男孩，小男孩的监护人必须承担这部分责任；还有一部分人则持完全相反的观点，指责小男孩的太恶毒，他才是这起悲剧的直接原因；当然，也有人认为物业存在着巨大的安全隐患，如果不是莉莉，也可能是其他的孩子发生这样的悲剧。
对此，你怎么看？
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