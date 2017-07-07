默克尔盼中国助力G20峰会

外媒称，默克尔总理7月5日在柏林和中国国家主席习近平会晤。此次会晤也是为二十国集团（G20）汉堡峰会作准备。由于全球的不确定性和危机，默克尔视习近平为重要盟友。
据德国《每日镜报》网站7月5日报道称，默克尔7月5日在总理府欢迎习近平时说：“欢迎您在世界动荡的时期来访。”她说，中国和德国能够为平息动荡并让世界变得更安宁作出贡献。她认为，习近平的访问给“扩大和深化我们的全方位战略伙伴关系提供了良好机会”。习近平称，中方愿推动中德全方位战略伙伴关系不断迈上新台阶。
报道称，默克尔想同习近平一起为汉堡G20峰会作准备。此外，朝鲜试射洲际导弹后的半岛局势和联合国的作用等外交议题也在两人的议程上。
另据德国《世界报》网站7月5日报道称，默克尔总理希望在中国的帮助下避免G20汉堡峰会失败。7月5日她在总理府同中国国家主席习近平会晤后说，G20峰会面临艰难的谈判。
默克尔说：“把发展情况和想法不同的20个成员团结起来并不简单，但三驾马车正在紧密合作。”习近平表示，中方将支持德方办好本届峰会。
报道称，G20轮值主席国一直同前任轮值主席国及候任轮值主席国（三驾马车）进行紧密合作，以保证议题的连续性。默克尔说，中国、德国和阿根廷是峰会的三驾马车，“因此我认为并希望我们仍然能够克服一些困难，即便我不知道最终结果如何”。默克尔和习近平的会晤也是为将于7月7日开幕的G20峰会作准备。
习近平表示，中德建交45年来双边关系的发展是一个“成功故事”。他希望在此基础上推动两国关系迈上新台阶。
据埃菲社7月5日报道称，德国总理默克尔7月5日对到访的中国国家主席习近平表示，德方支持推进欧盟与中国间的贸易谈判，推动欧中尽快达成投资协定，为未来与中国之间的自由贸易打开大门。
两国领导人在会谈后共同见证了航天、智能制造、工业互联网、数字化、第三方市场、大熊猫合作研究等领域多项双边合作文件的签署，并在共同会见记者时表示将继续推进中德全方位战略伙伴关系。
默克尔强调了德中紧密的双边经济关系和贸易合作的重要性，表示愿同中方在“一带一路”框架下加强经贸、互联互通合作，密切双边教育、文化、足球、青年、友城等交流。
默克尔还表示，柏林将敦促布鲁塞尔履行《中国加入世界贸易组织议定书》第15条义务。
她说：“我们还希望欧盟与中国能够尽快达成双边投资协定，从而打开与中国间自由贸易的大门。”
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